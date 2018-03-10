TBB Başkanı Feyzioğlu: “Gelin birlik olalım ve FETÖ ile mücadele edelim”

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği içerisinden ‘PKK Barosu’ ve ‘FETÖ Barosu’ çıkarma fikrinin 2009 yılında FETÖ tarafından ortaya koyulan bir proje olduğunu savunarak, “Gelin birlik olalım ve FETÖ ile mücadele edelim” dedi.

Isparta’daki 2.Kitap Fuarı ve imza gününe katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği adındaki ‘Türkiye’ ibaresinin kaldırılmasının üzücü bir durum olduğunu ve şu an geçtiğini belirterek, geçtiğimiz günlerde haksız bir saldırıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Türkiye Barolar Birliği’nin içerisinden ‘PKK Barosu’ ve ‘FETÖ Barosu’ çıkarma projesinin 2009 yılında hayata geçirilmek istenen ancak, bu projeyi hayata geçirmek isteyenlerin şu anda ihraç olduğunu belirten Feyzioğlu, “Gelin birlik olalım ve gerçekten FETÖ ile mücadele edelim. Türkiye Barolar Birliği’nin bölünüp, içerisinden PKK Barosu, FETÖ Barosu çıkarma projesi 2009 projesidir. O projeyi yazanların tamamı Cumhurbaşkanı ve Başbakanın imzasıyla KHK ile ihraç edilmiştir. Yani projeyi yazanları ihraç edip ondan sonra da o projeyi hayata geçirmek olmaz” dedi.

Gürcistan Tiflis’te yaşadığı bir olayı anlatan Fezyioğlu, “Orada Fethullah Gülen okulunun karanlık işlere karıştığı söylenen müdürünün hakkında Türkiye’nin talebi üzerine iade amaçlı tutuklanma yapılmış bundan bir ay önce bu kişi Gürcü makamlarında tutuklanmış. Aleyhinde son derece ciddi deliller var ve Türkiye’ye iade edilmesine itiraz etmiş duruşma açılmış. Şimdi dikkat buyurun iade edilecek ve iadeden kaçış yok. Ne olmuş biliyor musunuz? Bizzat bana Gürcistan Barolar Birliği Başkanının hayretle, esefle, üzülerek ve kınayarak anlattığı bir olay bu. ABD’den 2 senatör gelmiş, duruşma günü en öne oturmuşlar. Mahkemeyi baskı altına almışlar ve yüzde 100 Türkiye’ye iade çıkacak bir dosyada, bu 2 senatörün ve arkasındaki ABD Dış İşleri Bakanlığı’nın baskısıyla bu müdürü almışlar kaçırmışlar, götürmüşler” diye konuştu.