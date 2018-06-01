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TBB Başkanı Feyzioğlu: Sandığın güvenliği sağlanmazsa demokrasi olmaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 12:56 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde sandık güvenliğinin önemine değinerek, "Bu seçimde 'Tutanağımızı toplayamadık, hay Allah temsilci bulunduramadık, müşahit gitmemiş' gibi açıklamaları kabul etmiyoruz.

TBB Başkanı Feyzioğlu: Sandığın güvenliği sağlanmazsa demokrasi olmaz

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde sandık güvenliğinin önemine değinerek, "Bu seçimde 'Tutanağımızı toplayamadık, hay Allah temsilci bulunduramadık, müşahit gitmemiş' gibi açıklamaları kabul etmiyoruz. Sandığın güvenliğini sağlanmazsa demokrasi olmaz" dedi.
TBB ve Muğla Barosu iş birliğiyle Fahri Özdemir'in '13 bin Atatürk fotoğrafı' koleksiyonundan özenle seçilerek, hazırlanan 100 fotoğrafın yer aldığı 'Bir Önder, Bir Deha, Bir İnsan' sergisi, Eskişehir ve Denizli'nin ardından Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, Muğla Barosu Bodrum Temsilcisi Cavidan Karaöz Özyiğit, koleksiyon sahibi Fahri Özdemir ve çok sayıda kişi açılışa katıldı. Feyzioğlu, Atatürk'ün kronolojik sıraya göre düzenlenen 100 fotoğrafının yer aldığı sergiye, çocukların getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, Atatürk'ün bilmedikleri birçok yönünü göreceklerini söyledi. Feyzioğlu, açılışın ardından sergideki fotoğrafların yer aldığı kitabı Başkan Kocadon ile Muğla Baro Başkanı Uzun'a hediye etti. Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar, sergiyi gezdi. Özdemir, sergiyi gezenlere fotoğraflarla ilgili bilgiler verdi.
'SEÇİM GÜVENLİĞİ, DEVLETİN İŞİ'
24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi ile ilgili konuşan TBB Başkanı Feyzioğlu, "Vatandaşa oyununun teminatını verin; çünkü seçim güvenliği, devletin işi. Sandık güvenliği de öncelikli olarak siyasi partilerin işidir. Sadece siyasi partilerin sandıklarda, ilçelerde temsilci bulundurma yetkisi vardır. Sadece siyasi partiler, tutanaklarının aslını alabilirler. Bu sebeple orada yetişmiş, eğitimli, sorumluluğu bilen ve namusa sahip çıkma yeterliliğinde görevliler bulundurun. Bu seçimde 'Tutanağımızı toplayamadık, hay Allah temsilci bulunduramadık, müşahit gitmemiş' gibi açıklamaları kabul etmiyoruz. Çünkü sandığın güvenliğini sağlanmazsa demokrasi olmaz" dedi.
'DESTEK VERMEYE HAZIRIZ'
Sandık güvenliği için TBB olarak destek vermeye hazır olduklarını vurgulayan Feyzioğlu, "Seçim günü bir çağrı merkezi kuruyoruz. Telefonlarını da ilan edeceğiz. Herhangi bir ilçenin herhangi bir sandığında vatandaş bir sorunla karşılaştığında, buna hukuki yönden cevabı vermek ve ihtiyaç olursa ilgili baronun kuracağı gezici ekibi de avukatlardan oluşan ekibi de oraya yönlendirmek üzere bir hazırlık içindeyiz. Bu çerçevede de vatandaşımıza kanunların bize verdiği yetkiler çerçevesinde her türlü desteği vermekle yükümlüyüz" diye konuştu.
TBB Başkanı Feyzioğlu, sergiyi gezdikten sonra Bodrum'dan ayrıldı.
Sergi, 17 Haziran'a kadar Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gezilebilecek.

FOTOĞRAFLI

TBB Başkanı Feyzioğlu: Sandığın güvenliği sağlanmazsa demokrasi olmazTBB Başkanı Feyzioğlu: Sandığın güvenliği sağlanmazsa demokrasi olmazTBB Başkanı Feyzioğlu: Sandığın güvenliği sağlanmazsa demokrasi olmazTBB Başkanı Feyzioğlu: Sandığın güvenliği sağlanmazsa demokrasi olmaz

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