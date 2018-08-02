"Bu davranışı ile Amerika Birleşik Devletleri, hem uluslararası hukuku hiçe saymakta hem de egemen bir devletin yargısına müdahale etmeye kalkışmaktadır. Söz konusu davranış, 'hukukun üstünlüğünü tanımayız, üstünlerin hukukunu dayatırız' yaklaşımıdır ancak şu bilinmelidir ki gerçekte 'üstün' olan, hukuktan ve adaletten ayrılmayan, kaba kuvvete başvurmayandır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı yetkililer, adeta ellerine bir çekiç almışlar ve önlerine çıkan her soruna çivi muamelesi yapmayı dış politika sanmaktadırlar.

Bu, ABD için de dünya için de sürdürülemez."

- "Yargımıza olan güvenimiz tamdır"

Feyzioğlu, Türk yargısının evrenselleşmiş adil yargılama kurallarına uygun bir yargılama yapacağından kimsenin kuşku duymaması gerektiğini belirterek, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Böylece 'üstün olan'ın, kaba kuvvet tehdidinde bulunan değil, 'hukukun üstünlüğüne saygı duyan' olduğu tüm dünyaya bir kez daha gösterilecektir. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri müttefiktir. Bu ittifak, sadece iki ülke için değil, dünya için de önemlidir. İttifakın temeli uluslararası hukukta ve devletlerin egemenlik haklarına karşılıklı olarak saygı göstermesindedir. Giderek akıldışı bir yöne kaymakta olan bu krizin müttefiklik hukuku içinde ve akılla çözüleceğine inanıyoruz. Bu noktada yargımıza olan güvenimiz tamdır."

