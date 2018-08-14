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"TBD Bilim Kurgu Öykü Yarışması"na başvurular başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 11:18 | Son Güncelleme

Yarışmada, birinci seçilen öyküye 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye ise bin Türk lirası verilecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bilişim Derneği'nce (TBD) 20'nci kez düzenlenen bilim kurgu öykü yarışmasına başvurular başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bilim kurgu tutkunları başvurularını, eserleriyle birlikte 31 Ağustos'a kadar TBD'ye yapabilecek.

Belirli bir temayla sınırlandırılmayan yarışmada katılımcıların düşleri, düşünceleri, imge ve simgeleri bilim kurgu türünde öyküleştirerek, farklı zaman, mekan ve olgu dünyasına taşıması hedefleniyor.

Yarışmaya katılan öykülerin en fazla 2 bin sözcükten oluşması, Türkçe yazılması, bilim kurgusal ögelerle hazırlanması, daha önce basılı ya da dijital herhangi bir mecrada yayınlanmamış ve özgün olması şartları aranıyor.

- Kazananlar 12 Kasım'da açıklanacak

Bilim kurgu edebiyatında bir boşluğu doldurmayı ve Türkçe bilim kurgu yapıtlarının sayısını artırmayı amaçlayan yarışmanın sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.

Jürinin değerlendirmesi sonunda birinci seçilen öyküye 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye ise bin Türk lirası ödül verilecek.

Öte yandan önceki yıllardaki yarışmalara katılan ve basıma değer görülen öyküler ile bu yıl dereceye girecek öyküler içinden seçilenler, kitap olarak yayınlanacak.

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