TBMM Anayasa Komisyon Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop:

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, "24 Haziran seçimleri, bizim tarihimizin en önemli seçimleri, bir dönüm noktası. İnşallah Cumhurbaşkanımızı çok güçlü bir destekle ama bu sefer Tekirdağ'ın ve Çorlu'nun da çok güçlü bir desteği ile yeni sistemin Cumhurbaşkanı, başkanı yapacağız." dedi.
AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda verilen toplu iftar yemeği öncesi halkı selamlayan Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorlu mitingine halkın yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Şentop, Çorlu tarihinin en büyük mitingini gerçekleştirdiklerini de kaydetti.
''İnşallah Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, Tekirdağ'ın, Çorlu'nun talihi değişiyor, bahtı açıldı, bugünkü miting bunu gösterdi." diyen Şentop, şunları kaydetti:
"Hepinize bugün için çok teşekkür ediyorum, gayretleriniz için. 24 Haziran seçimleri, bizim tarihimizin en önemli seçimleri, bir dönüm noktası. İnşallah Cumhurbaşkanımızı çok güçlü bir destekle ama bu sefer Tekirdağ'ın ve Çorlu'nun da çok güçlü bir desteği ile yeni sistemin Cumhurbaşkanı başkanı yapacağız. Mecliste de arkasında onunla birlikte uyumla çalışacak güçlü bir AK Parti kadrosunu kuracağız. Sizlerin destekleriyle bu seçimler, Türkiye tarihi bakımından en önemli seçimler. Bölgemizin ve dünyamızın parlayan yıldızı Türkiye'nin inşası, 24 Haziran'da seçeceğiniz kadrolarla başlayacak. Bu bakımdan hepinize seçimle ilgili olarak desteklerinizi beklediğimi ifade ediyorum.''
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