HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TBMM Anayasa Komisyon Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop:

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 21:42 | Son Güncelleme

"24 Haziran seçimleri, bizim tarihimizin en önemli seçimleri, bir dönüm noktası. İnşallah Cumhurbaşkanımızı çok güçlü bir destekle ama bu sefer Tekirdağ'ın ve Çorlu'nun da çok güçlü bir desteği ile yeni sistemin Cumhurbaşkanı, başkanı yapacağız"

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, "24 Haziran seçimleri, bizim tarihimizin en önemli seçimleri, bir dönüm noktası. İnşallah Cumhurbaşkanımızı çok güçlü bir destekle ama bu sefer Tekirdağ'ın ve Çorlu'nun da çok güçlü bir desteği ile yeni sistemin Cumhurbaşkanı, başkanı yapacağız." dedi.

AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda verilen toplu iftar yemeği öncesi halkı selamlayan Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorlu mitingine halkın yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Şentop, Çorlu tarihinin en büyük mitingini gerçekleştirdiklerini de kaydetti.

''İnşallah Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, Tekirdağ'ın, Çorlu'nun talihi değişiyor, bahtı açıldı, bugünkü miting bunu gösterdi." diyen Şentop, şunları kaydetti:

"Hepinize bugün için çok teşekkür ediyorum, gayretleriniz için. 24 Haziran seçimleri, bizim tarihimizin en önemli seçimleri, bir dönüm noktası. İnşallah Cumhurbaşkanımızı çok güçlü bir destekle ama bu sefer Tekirdağ'ın ve Çorlu'nun da çok güçlü bir desteği ile yeni sistemin Cumhurbaşkanı başkanı yapacağız. Mecliste de arkasında onunla birlikte uyumla çalışacak güçlü bir AK Parti kadrosunu kuracağız. Sizlerin destekleriyle bu seçimler, Türkiye tarihi bakımından en önemli seçimler. Bölgemizin ve dünyamızın parlayan yıldızı Türkiye'nin inşası, 24 Haziran'da seçeceğiniz kadrolarla başlayacak. Bu bakımdan hepinize seçimle ilgili olarak desteklerinizi beklediğimi ifade ediyorum.''

PARTNERUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınızUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınız
Asi Nehri'nde boğulan dalgıç, toprağa verildiAsi Nehri'nde boğulan dalgıç, toprağa verildi
İran'da havalimanı yakınında eğitim uçağı düştü: 2 ölü!İran'da havalimanı yakınında eğitim uçağı düştü: 2 ölü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorlu iftar Mustafa Şentop

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Yeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı, bir tornavida kariyerini bitirdi

Yeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı, bir tornavida kariyerini bitirdi

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski NSA analisti'nden gündemi sarsan iddia: Trump bir Rus ajanı

Eski NSA analisti'nden gündemi sarsan iddia: Trump bir Rus ajanı

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fetih Özel Programı'nda CHP'ye gönderme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fetih Özel Programı'nda CHP'ye gönderme!

AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı Sinan Erdem Arslan'ın polise tokat attığı iddia edildi

AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı Sinan Erdem Arslan'ın polise tokat attığı iddia edildi

İran'da havalimanı yakınında eğitim uçağı düştü: 2 ölü!

İran'da havalimanı yakınında eğitim uçağı düştü: 2 ölü!

İYİ Parti'nin milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü!

İYİ Parti'nin milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.