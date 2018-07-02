TBMM avukatından FETÖ sanığına tepki

İddianamede de yer alan "Sıkıyönetim ilan edildi" şeklinde bir açıklama duymadıklarını savunan Karabulut ve Çiçek, darbe girişiminden habersiz olduklarını öne sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen Karabulut ve Çiçek, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Savunmasının ardından eski yüzbaşı Karabulut'un çapraz sorgusu yapıldı.

Mahkeme heyetinin sorularını cevaplayan Karabulut, müşteki avukatlarının sorularını cevaplamayacağını ifade etti.

TBMM avukatı Bilal Temel, "Savunmanızda uzun uzun soruşturma aşamasında verdiğiniz beyanlarınızı neden kabul etmediğinizden bahsettiniz. Diğer şahısların ifadelerini, kamera kayıtlarını inkar ettiniz. 15 Temmuz'u anlatmaya gelince 3 cümle ile geçiştirdiniz. Siz 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığında değil miydiniz, siz aslında yok musunuz?" ifadelerini kullanarak sanığa tepki gösterdi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

