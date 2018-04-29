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TBMM Başkan Vekili Aydın, Arafat'ın kabrini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 19:06 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Aydın: - "Türkiye olarak Filistin'in haklı mücadelesinin hep yanında durduk" - "Ölenler Müslüman olunca dünyanın körleri ve sağırları oynadığını bir kez daha Filistin'de yaşıyoruz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Ahmet Aydın, eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasir Arafat'ın kabrini ziyaret etti.

Aydın, Arafat'ın işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehrindeki kabrine ziyarette bulundu. Burada Arafat'ın kabrine çelenk koyan Aydın, daha sonra dua etti.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Hüsnü Gürcan Türkoğlu ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ile Yasir Arafat Müzesi'ni de gezen Ahmet Aydın, müze görevlilerinden Filistin'in tarihi, Arafat'ın mücadelesi ve Arafat'ın hayatı hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Aydın, "Filistin'in dünü ve bugününe ışık tutan müzede, Filistin'in davasında ne kadar haklı olduğunu ayrıca Filistin'e yapılan İsrail zulmünün ve bu zulme dünyanın sessiz kalışını bir daha görmüş olduk." dedi.

Müzenin bölgenin tarihini çok iyi yansıttığını belirten Aydın, "Bu müze tamamen Arapların hakimiyetindeki bir alanın nasıl çok kısa bir süre içerisinde, hangi entrikalarla, hangi soykırımlarla işgale dönüştüğünün fotoğrafını gösterdi." diye konuştu.

Aydın, Filistin'de yaşananların unutulmaması, unutturulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye olarak Filistin'in haklı mücadelesinin hep yanında durduk, bugün yine buradayız, bundan sonra da bu davanın bizler de sahipleri olacağız. Filistinli kardeşlerimizle birlikte tam bağımsız ve özgür bir şekilde yaşaması adına hak ettiği şekilde yaşaması için bizler de mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

- Dünya Filistin'e yapılan zulme seyirci kalmamalı

Tüm dünyanın samimiyet testinden geçtiği bir coğrafyada yaşadığımızı bildiren Aydın, "Ölenler, Müslüman olunca dünyanın körleri ve sağırları oynadığını bir kez daha Filistin'de yaşıyoruz. Gencecik masum çocukların dünyanın gözü önünde dünyanın şımarık çocuğu İsrail tarafından nasıl katledildiğini, şehit edildiğini görmelerine rağmen görmemezlikten geliyorlar." diye konuştu.

Dünya düzenin değişmesi gerektiğini, güçlünün haklı değil de haklının güçlü olacağı, haklının yanında bütün dünyanın birleşebileceği bir düzenin olması gerektiğine işaret eden Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, uluslararası organizasyonların bu anlamda kendilerini yenilemesi lazım." değerlendirmesini yaptı. TBMM Başkanvekili Aydın beraberindeki heyetle, Filistin Milli Meclisi açılışına katılmak üzere 3 günlük resmi ziyaret kapmasında Filistin'e gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
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