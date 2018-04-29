TBMM Başkan Vekili Aydın, Arafat'ın kabrini ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Ahmet Aydın, eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasir Arafat'ın kabrini ziyaret etti.

Aydın, Arafat'ın işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehrindeki kabrine ziyarette bulundu. Burada Arafat'ın kabrine çelenk koyan Aydın, daha sonra dua etti.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Hüsnü Gürcan Türkoğlu ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ile Yasir Arafat Müzesi'ni de gezen Ahmet Aydın, müze görevlilerinden Filistin'in tarihi, Arafat'ın mücadelesi ve Arafat'ın hayatı hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Aydın, "Filistin'in dünü ve bugününe ışık tutan müzede, Filistin'in davasında ne kadar haklı olduğunu ayrıca Filistin'e yapılan İsrail zulmünün ve bu zulme dünyanın sessiz kalışını bir daha görmüş olduk." dedi.

Müzenin bölgenin tarihini çok iyi yansıttığını belirten Aydın, "Bu müze tamamen Arapların hakimiyetindeki bir alanın nasıl çok kısa bir süre içerisinde, hangi entrikalarla, hangi soykırımlarla işgale dönüştüğünün fotoğrafını gösterdi." diye konuştu.