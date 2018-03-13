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TBMM Başkan Vekili Aydın’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 13:37 | Son Güncelleme

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 14 Mart Dünya Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.TBMM Başkan Vekili Aydın mesajında, “Bir ülkenin çağdaşlık ve gelişmişlik ölçütlerinden birisi de sağlık hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesidir.

TBMM Başkan Vekili Aydın’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 14 Mart Dünya Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
TBMM Başkan Vekili Aydın mesajında, “Bir ülkenin çağdaşlık ve gelişmişlik ölçütlerinden birisi de sağlık hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesidir. Dünyanın en değerli varlığı olan insan ve onun sağlığının önemi noktasında günümüzde tıp biliminin neferleri doktorlarımıza da büyük görevler düşmektedir.
Hekimlerimiz üstlenmiş oldukları sorumluluk bilinciyle en onurlu bir şekilde çalışmalarını aksatmadan ve sahip oldukları bilinçle de kendilerinden yardım bekleyenlere el uzatırken, bizlerin gözünde yerleri her zaman ayrı ve anlamlı olmuştur” dedi.
Hiçbir zaman yılmadan, usanmadan ve büyük bir özveriyle çalışaran tıp camiasında göstermiş oldukları gayretlerinden dolayı bütün kutladığını dile getiren TBMM Başkan Vekili Aydın, “Değerli doktorlarımızın ve tüm sağlık görevlilerimizin, 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyor meslek hayatlarında başarılarının devamını diliyorum.
Hükumetimiz, kaliteli, yeterli ve modern sağlık hizmetlerinden tüm vatandaşlarımızın faydalanmasını sağlamanın yanında, tıp camiasının da hak ettikleri hayat standartlarının ulaşması için yoğun gayret vermiştir ve vermeye de devam edecektir. Bu manada, son yıllarda kamu ve özel sektör sağlık kurumlarında önemli değişim ve gelişmeler yaşanmıştır. Herkese eşit ve kaliteli sağlık hizmeti anlayışıyla düzenlemeler yapılmış, günümüz ihtiyaçları ve gelişmeleri takip edilmiştir” ifadelerini kullandı.
(CK-LO-Y)
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