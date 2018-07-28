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TBMM Başkanı Binali Yıldırım Çankırı'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 18:07 | Son Güncelleme

Yıldırım, Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesini ziyaret etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çankırı'da Valilik ve Belediyeye ziyarette bulundu.

Karayoluyla Ankara'dan kente gelen Yıldırım, Çankırı Valiliği önünde tören mangası tarafından karışılandı.

Burada kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, daha sonra Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş'tan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık bir saat sürdü. Ziyarette Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım da eşlik etti.

Daha sonra yürüyerek belediyeye geçen Yıldırım, yol üzerindeki bir taksi durağını da ziyaret edip taksicilerle sohbet etti.

Ziyaret sonrası Çankırı Belediye Başkanlığına giden Yıldırım, Belediye Başkanı Hüseyin Boz'dan belediyenin çalışmaları, faaliyetleri ve taleplerine ilişkin bilgi aldı. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Ziyaretlerde AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Garnizon Komutanı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

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çankırı TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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