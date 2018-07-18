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TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik için en net açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 17:23 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, meclise sunulan FETÖ ve terörle mücadele konuları ve bedelli askerliğe yönelik düzenlemeleri içeren iki teklifin, meclis tatile girmeden yasalaştırılacağını belirtti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik için en net açıklama!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı seçilen Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’a gelerek, Valiliği ziyaret etti. Yıldırım, ziyarette Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve beraberindeki protokol mensupları ile görüştü. Ziyaretin ardından Erzincan Valiliği önünde açıklamada bulunan TBMM Başkanı Yıldırım, meclise sunulan FETÖ ve terörle mücadele konuları ve bedelli askerliğe yönelik düzenlemeleri içeren iki teklifin, meclis tatile girmeden yasalaştırılacağını belirtti.

Başkan Yıldırım "Hayat devam ediyor. 2 ay önce başka bir konumdaydık, bugün başka bir konumdayız. Konumumuz, sıfatımız ne olursa olsun, ülkemiz için milletimiz için elimizden geldiğince bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin değişen sistemle oluşan yeni mecliste başkan olarak görev yapmak, ben bir onur bir şeref olarak görüyorum. Yeni dönemde inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacağı çalışmalarla çok daha yürütmenin elini rahatlatacak. Yasal düzenlemelerin yanı sıra demokrasimizin daha da geliştirilmesi hak ve özgürlüklerin daha da artırılması yönünde gayret edecek. Denge denetleme ve yasal faaliyetlerini uzlaşma kültürünü geliştirerek, az münakaşa çok müzakere yöntemini belirleyerek, sürdüreceğiz" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YASALAŞACAK"

Yıldırım, "Meclisimiz hala çalışmaya devam ediyor. Önümüzde iki kanun teklifi var. Birincisi önümüzdeki hafta ele alınacak. Ağırlıklı olarak bildiğiniz gibi olağanüstü hal sona erdi. Olağanüstü hal sona erince gerek FETÖ ile gerekse terörle mücadele konusunda bir boşluk oluşmaması için bazı düzenlemeler yapılıyor. Bu düzenlemelere ihtiyaç var. İkinci teklif de bugün verildi. Bedelli askerlikle ilgili bir düzenleme söz konusu. Aynı zamanda sağlık çalışanlarını ilgilendiren ve sporda şiddetin önlenmesine yönelik yine güvenlik boyutu olan düzenlemeler yer alıyor. İnşallah bunu da meclis tatile giremeden önce önümüzdeki hafta yasalaştırma imkanımız olacak" diye konuştu.

Yıldırım, Erzincan Valiliğine olan ziyaretinin ardından 3. Ordu Komutanlığını daha sonrada Erzincan Belediyesi ziyaret edecek.

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