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TBMM Başkanı Binali Yıldırım Kastamonu'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 21:29 | Son Güncelleme

Yıldırım, Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediyesini ziyaret etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kastamonu'da Valilik ve Belediyeye ziyarette bulundu.

Çankırı'daki programlarının ardından karayoluyla Kastamonu'ya gelen Yıldırım, Kastamonu Valiliği önünde tören mangası tarafından karışılandı.

Burada kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, ardından makamında ziyaret ettiği Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'den kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 35 dakika sürdü.

Ardından Kastamonu Belediyesine geçen Yıldırım, basına kapalı olarak yaklaşık 40 dakika görüştüğü Belediye Başkanı Tahsin Babaş'tan belediyenin çalışmaları, faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Belediye hizmet binası yanındaki bir taksi durağını da ziyaret eden Yıldırım, taksicilerle sohbet etti.

Yıldırım, daha sonra iş adamı Hüseyin Üster'in oğlu Koray Üster'in, Ilgaz Dağı'ndaki bir otelde gerçekleştirilen düğün törenine katıldı.

Ziyaretlerde, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve bazı partililer de hazır bulundu.

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