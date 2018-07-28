TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kastamonu'da Valilik ve Belediyeye ziyarette bulundu.
Çankırı'daki programlarının ardından karayoluyla Kastamonu'ya gelen Yıldırım, Kastamonu Valiliği önünde tören mangası tarafından karışılandı.
Burada kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, ardından makamında ziyaret ettiği Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'den kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 35 dakika sürdü.
Ardından Kastamonu Belediyesine geçen Yıldırım, basına kapalı olarak yaklaşık 40 dakika görüştüğü Belediye Başkanı Tahsin Babaş'tan belediyenin çalışmaları, faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.
Belediye hizmet binası yanındaki bir taksi durağını da ziyaret eden Yıldırım, taksicilerle sohbet etti.
Yıldırım, daha sonra iş adamı Hüseyin Üster'in oğlu Koray Üster'in, Ilgaz Dağı'ndaki bir otelde gerçekleştirilen düğün törenine katıldı.
Ziyaretlerde, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve bazı partililer de hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu
Koray Aydın'dan inanılmaz Devlet Bahçeli gafı
Şanlıurfa'da kafası kopmuş halde bulunan bebeğin annesinden korkunç itiraflar! Cinayeti bir bir anlattı!
30 yıl önce sattığı arabasını geri aldı
Utanç verici fotoğraf! Boşanıyorlar...
Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia
Almanya’da şaşırtan görüntü! Çıplak bisikletli radara böyle yakalandı
Kaliforniya yanıyor! OHAL ilan edildi!
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
İşte dünyanın en güzel çocuğu
Okuyucu Yorumları 0 yorum