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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ordu'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Vali Seddar Yavuz'u arayarak bilgi aldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 20:54 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ordu'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Vali Seddar Yavuz'u arayarak bilgi aldı.


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