TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a İzmir'de coşkulu karşılama 

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Meclis Başkanı seçildikten sonra ilk kez İzmir'e gelen Binali Yıldırım'ı, Adnan Menderes Havaalanı'nda yoğun bir kalabalık karşıladı. Yıldırım, ellerinde Türk bayraklarıyla kendisini bekleyen binlerce kişiye "TBMM Başkanlığı olarak yeni sitemde gazi meclisimizin daha da güçlenmesi, görevini daha etkin yapabilmesi, 600 milletvekilimizle birlikte yürütmenin ihtiyacı olan düzenlemenin yapılması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Eski Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinden sonra TBMM Başkanı olarak ilk kez geldiği İzmir'de vatandaşlar tarafından havalimanında ellerde Türk bayraklarıyla coşkuyla karşılandı. Bazı vatandaşlar 'İzmir senin uğurun, sen İzmir'in gururusun' yazılı dövizler taşıdı. TBMM Başkanı Yıldırım, havalimanı VIP Salonu'nu dolduran binlerce kişiye hitap etti. Yıldırım, Yine birlikteyiz. İzmir bizi her zaman bağrına bastı. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. İzmir bizi milletvekili yaptı yetmedi bakan, yetmedi başbakan yaptı. Şimdi de gazi Millet Meclisi'nin başkanı yaptınız. Sağ olun. İzmir'in bütün ilçelerine, mahallelerine orada yaşayan bütün kardeşlerime sevgilerimi yolluyorum. Günümüz mübarek olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun" dedi. Konuşması sık sık sloganlarla bölünen Yıldırım, "Sevgili kardeşlerim. Biz her ne kadar Ankara'da olsak da gönlümüz, gözümüz, kulağımız hep İzmir'de. İzmir huzurun, kardeşliğin şehridir, demokrasinin kuruluşun şehridir" diye konuştu. Kalabalık, 'Binali baba' sloganları atınca Binali Yıldırım, "Harikasınız gençler" karşılığını verdi.