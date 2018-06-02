TBMM Başkanı İsmail Kahraman Birlik Vakfının iftarına katıldı

MERSİN (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kurucular Kurulu Başkanı olduğu Birlik Vakfının Mersin'deki iftar programına katıldı.

Adana'daki ziyaretlerinin ardından Mersin'e gelen Kahraman, Mersin Valisi Ali İhsan Su tarafından karşılandı.

Kahraman, ilk olarak Birlik Vakfı Mersin Şubesinde Şube Başkanı Murat Harun Baştürk ve üyelerle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Kahraman, Vakfın bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı.

