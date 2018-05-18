TBMM Başkanı İsmail Kahraman TGTV iftarına katıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı geleneksel iftarı, TBMM Başkanı ve Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı İsmail Kahraman'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sultanahmet'te Birlik Vakfı'nda gerçekleştirilen programda konuşan TBMM Başkanı Kahraman, TGTV'nin çalışmalarına değinerek, geçmişten bugüne gelinen süreci anlattı.

TGTV Kurucular Kurulu Üyesi ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ise vakfın zor günlerin kuruluşu olduğunu söyledi.

TGTV'nin 28 Şubat döneminde çok önemli çalışmalar yaptığını aktaran Uslu, bugünkü "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitintigine de değinerek, "Cenab-ı Allah bu acı günleri bir daha yaşatmasın. Zor günlerde her an ihtiyaç duyulan zamanlarda ortaya çıkan TGTV önümüze düşüp bize istikamet vermekte. TGTV’nin birliğine dirliğine halel getirmemek durumundayız. Farklı siyasal görüşlerimiz olabilir ama bu birliktelikle birçok sorunun üstesinden gelebiliriz." şeklinde konuştu.

İftar programına İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Hamza Akbulut, eski başkanlar Necmi Sadıkoğlu, Necati Ceylan, Birlik Vakfı Başkanı Mehmet Alacacı, ASKON Başkanı Hasan Ali Cesur, KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz, İDSB Genel Sekreteri Ali Kurt ve çok sayıda vakıf ve derneğin temsilcisi katıldı.

