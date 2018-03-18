HABER

TBMM Başkanı Kahraman:

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 19:54 | Son Güncelleme

"(Zeytin Dalı Harekatı) Bu bir terörizm önleme harekatıydı. Muhterem Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, toprak diye bir düşüncemiz yok ama hudutlarımızı sağlama almak bizim görevimiz ve görevimizi yerine getirmiş olduk" - "Muhteşem bir zaferin yıl dönümündeyiz. Muhteşem bir zafer çünkü 7 düvel hücum etti ama Çanakkale geçilemedi. O bir destandır"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Zeytin Dalı Harekatı'nın bir terörizm önleme harekatı olduğunu belirterek "Muhterem Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, toprak diye bir düşüncemiz yok ama hudutlarımızı sağlama almak bizim görevimiz ve görevimizi yerine getirmiş olduk." dedi.

Yalova'nın Termal ilçesindeki Atatürk Arboretumu'nda yer alan Yalova Atatürk Köşkü Sosyal Tesislerindeki yenileme çalışmasını yerinde inceleyen Kahraman, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tesislerin son durumunu görmek için geldiğini, çalışmadan memnun olduğunu belirten Kahraman, "Eskisiyle kıyas kabul etmeyecek mükemmel bir tesis meydana getirilmiş. Mayıs ayı içerisinde inşallah açılacak. Son rötuşlar yapılıyor. Fevkalade bir hale gelmiş. İnşallah nice hizmetlere vesile olur." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda elde edilen başarıya dikkat çeken Kahraman, bir terör koridoru oluşturma niyetinin önlendiğini ifade etti.

Kahraman, şöyle konuştu:

"Binlerce kilometre öteden Afrin'e gelenler var. Biz yanı başımızda Afrin'deki teröre seyirci kalacağız, bu mümkün değildi. Ordumuzun gücü, Türkiye'nin kararlılığı bir kez daha ispatlanmış oldu. Başta Başkomutanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar olmak üzere bütün güvenlik güçlerimize, ordumuza tebriklerimizi sunuyorum. TBMM olarak iftihar ediyoruz.

Etrafımızı çemberle kuşatmak, öyle koridorlar açmak gibi ham hayallerin olamayacağını göstermiş olduk. Çok dikkatli hareket edildi. Çok kısa zamanda alınabilecek bir neticeydi ama sivil halk meselesi, kimseye zarar vermeme meselesi hassas davranmamızı gerektirdi ve hassas davranıldı. Netice getirdi. Şehitlerimize Cenabıhak rahmetler ihsan eylesin.

Son sayıyı bilemiyorum ama herhalde 4 bine yaklaşan bir terörist temizliği oldu. Bu bir terörizm önleme harekatıydı. Muhterem Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, toprak diye bir düşüncemiz yok ama hudutlarımızı sağlama almak bizim görevimiz ve görevimizi yerine getirmiş olduk."

- "O bir destandır"

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümüne de dikkat çeken Kahraman, Çanakkale Savaşlarının çok yönlü incelenmesi gereken bir hadise olduğunu ifade etti.

"Muhteşem bir zaferin yıl dönümündeyiz. Muhteşem bir zafer çünkü 7 düvel hücum etti ama Çanakkale geçilemedi. O bir destandır." diyen Kahraman, Çanakkale Zaferi'nin kutlanması ve ondan dersler çıkarılması gerektiğini belirtti.

Kahraman, "Bütün o şehitlerimizin, Afrin'deki şehitlerimizin, bu bayrak için toprağa düşmüş kanlarıyla bayrağımızı sulamış olanları hürmetle minnetle yad ediyoruz. Cenabıhak devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

YPG'li 15 kadın terörist öldürüldüYPG'li 15 kadın terörist öldürüldü
ABD'den flaş Menbiç açıklamasıABD'den flaş Menbiç açıklaması
AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebiAP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
18 mart Afrin TBMM TBMM Başkanı Kahraman Yalova Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Son dakika! Özel Kuvvetler Afrin'de

Son dakika! Özel Kuvvetler Afrin'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!

Meral Akşener'in mitinginde dikkat çeken slogan!

Meral Akşener'in mitinginde dikkat çeken slogan!

Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

PKK'ya bir darbe daha! 11 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya bir darbe daha! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...

Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...

Ankara'da otelde silahlı çatışma: Yaralılar var

Ankara'da otelde silahlı çatışma: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.