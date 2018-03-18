TBMM Başkanı Kahraman:

"Binlerce kilometre öteden Afrin'e gelenler var. Biz yanı başımızda Afrin'deki teröre seyirci kalacağız, bu mümkün değildi. Ordumuzun gücü, Türkiye'nin kararlılığı bir kez daha ispatlanmış oldu. Başta Başkomutanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar olmak üzere bütün güvenlik güçlerimize, ordumuza tebriklerimizi sunuyorum. TBMM olarak iftihar ediyoruz.

Tesislerin son durumunu görmek için geldiğini, çalışmadan memnun olduğunu belirten Kahraman, "Eskisiyle kıyas kabul etmeyecek mükemmel bir tesis meydana getirilmiş. Mayıs ayı içerisinde inşallah açılacak. Son rötuşlar yapılıyor. Fevkalade bir hale gelmiş. İnşallah nice hizmetlere vesile olur." dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Zeytin Dalı Harekatı'nın bir terörizm önleme harekatı olduğunu belirterek "Muhterem Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, toprak diye bir düşüncemiz yok ama hudutlarımızı sağlama almak bizim görevimiz ve görevimizi yerine getirmiş olduk." dedi.

Etrafımızı çemberle kuşatmak, öyle koridorlar açmak gibi ham hayallerin olamayacağını göstermiş olduk. Çok dikkatli hareket edildi. Çok kısa zamanda alınabilecek bir neticeydi ama sivil halk meselesi, kimseye zarar vermeme meselesi hassas davranmamızı gerektirdi ve hassas davranıldı. Netice getirdi. Şehitlerimize Cenabıhak rahmetler ihsan eylesin.

Son sayıyı bilemiyorum ama herhalde 4 bine yaklaşan bir terörist temizliği oldu. Bu bir terörizm önleme harekatıydı. Muhterem Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, toprak diye bir düşüncemiz yok ama hudutlarımızı sağlama almak bizim görevimiz ve görevimizi yerine getirmiş olduk."

- "O bir destandır"

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümüne de dikkat çeken Kahraman, Çanakkale Savaşlarının çok yönlü incelenmesi gereken bir hadise olduğunu ifade etti.

"Muhteşem bir zaferin yıl dönümündeyiz. Muhteşem bir zafer çünkü 7 düvel hücum etti ama Çanakkale geçilemedi. O bir destandır." diyen Kahraman, Çanakkale Zaferi'nin kutlanması ve ondan dersler çıkarılması gerektiğini belirtti.

Kahraman, "Bütün o şehitlerimizin, Afrin'deki şehitlerimizin, bu bayrak için toprağa düşmüş kanlarıyla bayrağımızı sulamış olanları hürmetle minnetle yad ediyoruz. Cenabıhak devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.