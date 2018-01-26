TBMM Başkanı Kahraman: Cihat olmadıkça ilerleme olmaz, dik duramazsınız (2)

'DARBE GERÇEKLEŞSEYDİ, SURİYE GİBİ OLACAKTIK'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Batman Valiliği, Birlik Vakfı Batman Şubesi ve Batman Belediyesi tarafından düzenlenen, 'Yeni Türkiye vizyonunda Doğu ve Güneydoğu'nun Kalkınmadaki rolü' çalıştayına katılmak üzere akşam saatlerinde kente geldi. Kahraman'ı Ak Parti Milletvekili Ataullah Hamidi, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy karşıladı. TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye Petrolleri (TP) Batman Bölge Müdürlüğü Kristal Park tesislerinde verilen yemeğe katıldı. Burada konuşan Kahraman, Refah Partisi döneminde tankların şehirlerde yürütüldüğünü belirterek, "Tanklar yürümemelidir. Bizim Refah Partisi zamanında yürüdü. Şimdi yine yürüyor. Yine hedef aynı. Uçağın pistten kalktığı gibi tam kalkacağımız zaman önümüzü kesiyorlar. Ama sökmedi" dedi.

Türkiye'nin gelişip, kalkındığını belirten Kahraman, "Darbe gerçekleşseydi. Suriye, Arakan gibi olacaktık. Bundan sonra darbe yok. 'Geldim, el koydum' Öyle bir şey yok. Gelişiyoruz, kalkınıyoruz ve kalkınacağız" diye konuştu.