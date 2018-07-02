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TBMM Başkanı Kahraman: (Erken yerel seçim) Anayasaya göre de uygun değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 16:42 | Son Güncelleme

TÜRKİYE  Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, veda turları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'ı Saraçhane'deki başkanlık binasında ziyaret etti.

Özgür Deniz KAYA-Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, veda turları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'ı Saraçhane'deki başkanlık binasında ziyaret etti.

Bir gazetecinin yerel seçimlerin erkene alınıp alınmayacağına dair bir sorusu üzerine TBMM Başkanı Kahraman, "Alınmaz. Çünkü Anayasa'ya göre de uygun değil. Seçimler hakkında Anayasa'da daha önceden hüküm var, yapılacak tarih hakkında. Genel seçimlerde yoktu; ama mahalli seçimde var. Zaten geldi. Mart'a ne kaldı? O, 3 ayı aday olarak düşünün. 6 aylık bir zaman kaldı. Ama onun ayrı bir formülünü ararlar mı bilmiyorum. Fakat zorlamanın gereği yok" dedi.

"HER SEÇİMİN ZAMANINDA OLMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Ben her seçimin zamanında olması gerektiğine inanıyorum. Ama bu erken seçimin de doğru yapılan bir hareket olduğuna inanıyorum. Sonucu da fevkalade oldu. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. İstikrarlı bir Türkiye... Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz inşallah" diye konuştu.

ŞEREF DEFTERİNE YAZDIKLARINI OKUDU

Veda turları kapsamında İBB'den önce İstanbul Valiliği'ni de ziyaret ettiğini söyleyen TBMM Başkanı Kahraman, şeref defterine "İstanbul'umuzun değerli büyükşehir belediye başkanı Sayın Mevlüt Uysal beyefendiyi ziyarete geldim. Daha önceki tecrübeleri ve şahsiyetli yapısıyla bir dünya incisi olan İstanbul'umuza büyük katkıları olacağına inanıyorum. Kendisini, şahsında mesai arkadaşlarını tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum" ifadelerini yazdı ve bir kez de yüksek sesle okudu.

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