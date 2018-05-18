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TBMM Başkanı Kahraman: "Hafta başında silahsız 62 Filistinli kardeşimizi katledip 3 bine yakın insanımızı yaraladılar. Bu katliamı gerçekleştiren terörist İsrail'i en sert şekilde lanetliyoruz. Böylesi insanlık dışı katliamların yapılmasına sebebiyet vere

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 17:50 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Kahraman: "Hafta başında silahsız 62 Filistinli kardeşimizi katledip 3 bine yakın insanımızı yaraladılar. Bu katliamı gerçekleştiren terörist İsrail'i en sert şekilde lanetliyoruz. Böylesi insanlık dışı katliamların yapılmasına sebebiyet veren ve bölgede anlaşmazlığın fitilini ateşleyen ABD'yi idare edenleri, sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Müslüman kanı akıtmayı alışkanlık haline getirip mübarek günlerde canımızı acıtarak kirli emellerine ulaşacaklarını zannedenler yanılıyorlar. Başaramayacaklar."


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