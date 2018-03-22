HABER

TBMM Başkanı Kahraman İsviçre'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 18:59 | Son Güncelleme

Kahraman ve beraberindeki heyet, BM Cenevre Ofisini ziyaret etti

CENEVRE (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, dört günlük resmi ziyaret için geldiği İsviçre'de Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisini ziyaret etti.

Kahraman'a BM ziyaretinde, TBMM Katip Üyeleri AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, AK Parti İstanbul Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ve TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'ndan oluşan heyet eşlik etti.

BM İnsan Hakları Konseyinin 37. Oturumunun yapıldığı salonu ziyaret eden Kahraman, bir süre Konsey toplantısını takip etti.

Kahraman ardından, BM Cenevre Ofisi Genel Kurulu ve Konsey salonlarında incelemelerde bulunduktan sonra, ülke bayraklarının olduğu bölümde basın mensuplarına poz verdi.

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru, Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Burak Rende ve Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık da ziyaretlerde hazır bulundu.

Dört gün boyunca çeşitli temaslarda bulunacak Kahraman'ın, İsviçre ziyaretinin en önemli durağını Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 138. Genel Kurulu'na katılım oluşturacak.

Farklı ülkelerden meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak olan Kahraman, Montrö ve Lozan şehirlerini ziyaret edecek ve İsviçre'deki Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.

Hafta sonu ise Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Toplantısı ve İslam İş Birliği Konferansı Örgütü Danışma Toplantısına katılacak Kahraman, pazar günü ziyaretini tamamlayacak.

AB'den Türkiye'ye şok kınama! AB'den Türkiye'ye şok kınama!
SONAR Başkanı gece yarısı gözaltına alındı!SONAR Başkanı gece yarısı gözaltına alındı!
Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cenevre isviçre TBMM Başkanı İsmail Kahraman

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

Zuhal Olcay'a 10 ay hapis cezası

Zuhal Olcay'a 10 ay hapis cezası

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

Edirne'de kar yağışı başladı! İşte son hava durumu raporu

Edirne'de kar yağışı başladı! İşte son hava durumu raporu

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yanıyor!

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yanıyor!

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin mesajı

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin mesajı

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

TSK açıkladı: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Marmaray Üsküdar istasyonu boşaltıldı!

Marmaray Üsküdar istasyonu boşaltıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.