TBMM Başkanı Kahraman İsviçre'de

CENEVRE (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, dört günlük resmi ziyaret için geldiği İsviçre'de Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisini ziyaret etti.
Kahraman'a BM ziyaretinde, TBMM Katip Üyeleri AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, AK Parti İstanbul Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ve TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'ndan oluşan heyet eşlik etti.
BM İnsan Hakları Konseyinin 37. Oturumunun yapıldığı salonu ziyaret eden Kahraman, bir süre Konsey toplantısını takip etti.
Kahraman ardından, BM Cenevre Ofisi Genel Kurulu ve Konsey salonlarında incelemelerde bulunduktan sonra, ülke bayraklarının olduğu bölümde basın mensuplarına poz verdi.
Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru, Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Burak Rende ve Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık da ziyaretlerde hazır bulundu.
Dört gün boyunca çeşitli temaslarda bulunacak Kahraman'ın, İsviçre ziyaretinin en önemli durağını Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 138. Genel Kurulu'na katılım oluşturacak.
Farklı ülkelerden meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak olan Kahraman, Montrö ve Lozan şehirlerini ziyaret edecek ve İsviçre'deki Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.
Hafta sonu ise Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Toplantısı ve İslam İş Birliği Konferansı Örgütü Danışma Toplantısına katılacak Kahraman, pazar günü ziyaretini tamamlayacak.
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