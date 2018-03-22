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TBMM Başkanı Kahraman İsviçre'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 23:52 | Son Güncelleme

Cenevre'de temaslarını sürdüren TBMM Başkanı Kahraman, Pakistan Milli Günü resepsiyonuna katıldı - Kahraman: - "Ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki tarihten gelen özel kardeşlik ilişkileri, zor zamanlarda ve ulusal davalarımızda birbirimize verdiğimiz destekle tezahür etmekte olup, her düzeyde ilişkilerimize de yansımaktadır"

CENEVRE (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, dört günlük resmi ziyaret için geldiği Cenevre'de Pakistan Milli Günü resepsiyonuna katıldı.

Pakistan'ın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Amil, Kahraman ve beraberindeki parlamento heyetini kapıda karşıladı.

Amil, yaptığı kısa konuşmada Kahraman'ın resepsiyona katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisini kürsüye davet etti.

TBMM Başkanı Kahraman, burada yaptığı konuşmada, "Bizlere olan nazik daveti için kariyerinde Türkiye’de önemli görevler üstlenmiş ve gerçek bir Türk dostu olan Büyükelçi Amil’e ayrıca şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Türkiye'nin Pakistan ile olan ilişkilerinin, Pakistan'ın bağımsız bir devlet olarak kuruluşundan itibaren yakın dostluk ve kardeşlik anlayışı temelinde şekillendiğini vurgulayan Kahraman, şöyle devam etti:

"Ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki tarihten gelen özel kardeşlik ilişkileri, zor zamanlarda ve ulusal davalarımızda birbirimize verdiğimiz destekle tezahür etmekte olup, her düzeyde ilişkilerimize de yansımaktadır. Bu bağlamda, ülkelerimiz ve halklarımız arasında var olan kardeşlik ilişkilerimizi gelecek nesillere aktarmak konusunda parlamentolarımıza da önemli görevler düşmektedir."

Kahraman, TBMM olarak Pakistan'a her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, "Zindabad Pakistan, Zindabad (Yaşasın) Türkiye." ifadesini kullandı.

Resepsiyonun ardından Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru ve eşi Canan Koru, Kahraman ve beraberindeki milletvekillerinin onuruna Büyükelçilik rezidansında akşam yemeği verdi.

- Kahraman PAB Genel Kuruluna katılacak

Dört gün boyunca çeşitli temaslarda bulunacak Kahraman'ın, İsviçre ziyaretinin en önemli durağını Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 138. Genel Kurulu'na katılım oluşturacak.

Farklı ülkelerden meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak olan Kahraman, Montrö ve Lozan şehirlerini ziyaret edecek ve İsviçre'deki Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.

Hafta sonu ise Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Toplantısı ve İslam İş Birliği Konferansı Örgütü Danışma Toplantısına katılacak Kahraman, pazar günü ziyaretini tamamlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
isviçre TBMM Başkanı İsmail Kahraman

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