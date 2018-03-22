TBMM Başkanı Kahraman İsviçre'de

CENEVRE (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, dört günlük resmi ziyaret için geldiği Cenevre'de Pakistan Milli Günü resepsiyonuna katıldı.

Pakistan'ın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Amil, Kahraman ve beraberindeki parlamento heyetini kapıda karşıladı.

Amil, yaptığı kısa konuşmada Kahraman'ın resepsiyona katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisini kürsüye davet etti.

TBMM Başkanı Kahraman, burada yaptığı konuşmada, "Bizlere olan nazik daveti için kariyerinde Türkiye’de önemli görevler üstlenmiş ve gerçek bir Türk dostu olan Büyükelçi Amil’e ayrıca şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Türkiye'nin Pakistan ile olan ilişkilerinin, Pakistan'ın bağımsız bir devlet olarak kuruluşundan itibaren yakın dostluk ve kardeşlik anlayışı temelinde şekillendiğini vurgulayan Kahraman, şöyle devam etti:

"Ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki tarihten gelen özel kardeşlik ilişkileri, zor zamanlarda ve ulusal davalarımızda birbirimize verdiğimiz destekle tezahür etmekte olup, her düzeyde ilişkilerimize de yansımaktadır. Bu bağlamda, ülkelerimiz ve halklarımız arasında var olan kardeşlik ilişkilerimizi gelecek nesillere aktarmak konusunda parlamentolarımıza da önemli görevler düşmektedir."