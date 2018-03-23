TBMM Başkanı Kahraman İsviçre'de

LOZAN (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindeki parlamento heyeti, İsviçre'nin Lozan kentindeki Türklerle buluştu.

Kahraman'ın Türk toplumuyla buluşmasında AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri de hazır bulundu. Karaman, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Karaman, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM'ye düzenlenen saldırıyı anlattı. "Gazi Meclis'te O Gece" adlı kitabı elinde tutan Karaman, darbe girişimiyle ilgili "Türkiye Cumhuriyeti'ne son verme girişimiydi." ifadesini kullandı.

Kahraman ve beraberindeki parlamento heyeti, Türk toplumuyla buluşmasından önce Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin yapıldığı İsviçre'nin Montrö kentindeki Montrö Sarayı'nı ve görüşmelerin yapıldığı odayı gezdi.

Öte yandan, Karaman ve beraberindeki heyet, Lozan Antlaşması sürecinde görüşmelerin yapıldığı Beau-Rivage Oteli'ni de ziyaret etti. Karaman, otelin arşivindeki 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'na ait gazete kupürlerini de inceledi.

Karaman ve beraberindeki heyet, Lozan'daki Olimpiyat Müzesi'ni de ziyaret etti.

Karaman'ın ziyareti nedeniyle Olimpiyat Müzesi'ne Türk bayrağı asıldı.

İsviçre temasları dün başlayan Kahraman'ın ziyaretinin en önemli durağını, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 138. Genel Kurulu'na katılım oluşturacak.

Hafta sonu ise Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Toplantısı ve İslam İş Birliği Konferansı Örgütü Danışma Toplantısı'na katılacak Kahraman'ın temasları pazar günü sona erecek.