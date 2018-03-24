HABER

TBMM Başkanı Kahraman, İsviçre'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 19:20 | Son Güncelleme

Kahraman Bulgaristan, Endonezya, Sudan, Kuveyt ve Venezuela Meclis Başkanlarıyla görüştü

CENEVRE (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, dört günlük resmi ziyaret için geldiği İsviçre'de Bulgaristan, Endonezya, Sudan, Kuveyt ve Venezuela Meclis Başkanlarıyla bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kahraman, Cenevre kentinde düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Toplantısı'nı dönem başkanı sıfatıyla yöneterek, açılış ve kapanışta konuşma yapmasının ardından ikili temaslarda bulundu.

Kahraman, Bulgaristan Meclis Başkanı Tsveta Karayancheva, Endonezya Meclis Başkanı Bambang Soesatyo, Sudan Ulusal Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer, Kuveyt Meclis Başkanı Marzouk Ali El Ghanim ve Venezuela Meclis Başkanı Delcy Rodriguez ile ikili ve heyetler arası görüştü.

Görüşmelerde ikili, bölgesel ve uluslararası ilişkiler ele alınırken Kahraman muhataplarına Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi verdi.

Kahraman'ın, İsviçre yerel saatiyle 19.00'da Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Bin Muhammed Bin İbrahim El Şeyh ile görüşmesi bekleniyor.

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!Son ankette 'pes' dedirten sonuç!
Akşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesiAkşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesi
AK Partili isimden Seda Sayan'a sert sözler: Aşağılık kadınAK Partili isimden Seda Sayan'a sert sözler: Aşağılık kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı İsmail Kahraman

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi (AFAD-Son depremler)

Diyarbakır'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi (AFAD-Son depremler)

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

ABD'li terörist böyle ağladı! Afrin'den kaçtı, isyan etti

ABD'li terörist böyle ağladı! Afrin'den kaçtı, isyan etti

17 yaşındaki PKK'lıdan şoke eden itiraflar

17 yaşındaki PKK'lıdan şoke eden itiraflar

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.