TBMM Başkanı Kahraman, İsviçre'de

CENEVRE (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, dört günlük resmi ziyaret için geldiği İsviçre'de Bulgaristan, Endonezya, Sudan, Kuveyt ve Venezuela Meclis Başkanlarıyla bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kahraman, Cenevre kentinde düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Toplantısı'nı dönem başkanı sıfatıyla yöneterek, açılış ve kapanışta konuşma yapmasının ardından ikili temaslarda bulundu.

Kahraman, Bulgaristan Meclis Başkanı Tsveta Karayancheva, Endonezya Meclis Başkanı Bambang Soesatyo, Sudan Ulusal Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer, Kuveyt Meclis Başkanı Marzouk Ali El Ghanim ve Venezuela Meclis Başkanı Delcy Rodriguez ile ikili ve heyetler arası görüştü.

Görüşmelerde ikili, bölgesel ve uluslararası ilişkiler ele alınırken Kahraman muhataplarına Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi verdi.

Kahraman'ın, İsviçre yerel saatiyle 19.00'da Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Bin Muhammed Bin İbrahim El Şeyh ile görüşmesi bekleniyor.