TBMM Başkanı Kahraman İsviçre'de

CENEVRE (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, resmi ziyaret için bulunduğu İsviçre'de Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Bin Muhammed Bin İbrahim El Şeyh ile bir araya geldi.

Cenevre'de bir otelde yapılan görüşmede, AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinden oluşan parlamento heyeti de Kahraman'a eşlik etti.

Kahraman, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı'na bilgi verdi, iki ülkenin pek çok uluslararası organizasyonda aynı çatı altında olduğuna dikkati çekti.

Görüşmede Kahraman'ın ayrıca, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ilişkileri bozacak davranışlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayarak "Bizi birbirimizden uzaklaştırmayı hedefleyen çevrelerin bulunduğunun bilinciyle hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

TBMM Başkanı Kahraman, İsviçre'ye gerçekleştirdiği dört günlük resmi ziyaretin son gününde yarın Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 138. Genel Kurulu'na katılacak.