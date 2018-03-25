TBMM Başkanı Kahraman İsviçre'de

CENEVRE (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İsviçre'deki temasları kapsamında Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık onuruna kahvaltı verdi.

Kahraman'ın konakladığı otelde gerçekleşen kahvaltı programında her iki ülkeden parlamenterler heyeti de hazır bulundu.

Kahvaltıda TBMM Başkanı Kahraman ve Pakistanlı mevkidaşı Sadık, ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konulara ilişkin görüş alış verişinde bulundu.

Kahraman, İsviçre'deki dört günlük resmi ziyaretinin son gününde bugün Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 138. Genel Kurulu'na katılarak, bir konuşma yapacak.