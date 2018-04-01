TBMM BAŞKANI KAHRAMAN KADINLARIN SAHNEYE ÇIKARILMADIĞI İDDİASIYLA İLGİLİ KONUŞTU (1)

* TBMM başkanı Kahraman,

"Müthiş bir faaliyet yaptık. Hiç ondan bahseden yok. Hanımlar konulmadı. Dolu her taraf"

Haber - Kamera: Özgür DENİZ KAYA İSTANBUL DHA

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Klasik Türk Sanatları Merkezi'nin Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen "Revnakın İzdüşümü"sergisinin açılışını yaptı. 18 Mart Çanakkale anması kapsamında TBMM'deki Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığı

tiyatro oyununda kadın oyuncuların sahneye çıkarılmadığı iddiasıyla ilgili İsmail Kahraman, "Müthiş bir faaliyet yaptık. Hiç ondan bahseden yok. Hanımlar konulmadı. Dolu her taraf" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İsmail Kahraman'ın konuşması

-Genel ve detaylar