TBMM Başkanı Kahraman kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasıyla ilgili konuştu

Özgür DENİZ KAYA İSTANBUL,(DHA)

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Klasik Türk Sanatları Merkezi'nin Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen "Revnakın İzdüşümü"sergisinin açılışını yaptı. 18 Mart Çanakkale anması kapsamında TBMM'deki Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığı

tiyatro oyununda kadın oyuncuların sahneye çıkarılmadığı iddiasıyla ilgili İsmail Kahraman, "Müthiş bir faaliyet yaptık. Hiç ondan bahseden yok. Hanımlar konulmadı. Dolu her taraf" dedi.

"HANIMLAR KONMADI. DOLU HER TARAF"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, iddialarla ilgili "Yapılacak iş sadece ve sadece Çanakkale Türküsü'nü söylemek. Söyleyenler içinde 16 tane hanım var. Toplamda 13 tane erkek var. Toplamda 29 kişi var. 9 tane askerimiz orada. Herkesin alkışladığı, memnun kaldığı bir program. Arkasından şehitlik ruhuna sahip olmayan, tarih duygusuna sahip olmayan, Çanakkale'nin duygusunu bilmeyenler, 'Meclis Başkanı ne yaptı biliyor musunuz? Ne yaptı? Kadınları koymadı.' Ya nasıl koymadı? O sahnede...Sahne yok ki. Sahneye zaten üç tane koltuk var. Orası sahne değil. Tiyatro eseri değil. Sadece marşın, türkümüzün söylendiği bir hadise. Devlet tiyatrosu bir bildiri yayınladı, anlattı. Meclis başkanlığı anlattı. Ruh, duygu, dürüstlük, şahsiyet, haysiyet lazım. Müthiş bir faaliiyet yaptık. Hiç ondan bahsetmek yok. Çanakkale ruhuymuş, Gazi Meclis'miş... Hanımlar konmadı. Dolu her taraf." dedi.