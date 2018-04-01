HABER

TBMM Başkanı Kahraman kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasıyla ilgili konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 17:08 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Klasik Türk Sanatları Merkezi'nin Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen "Revnakın İzdüşümü"sergisinin açılışını yaptı.

Özgür DENİZ KAYA İSTANBUL,(DHA)
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Klasik Türk Sanatları Merkezi'nin Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen "Revnakın İzdüşümü"sergisinin açılışını yaptı. 18 Mart Çanakkale anması kapsamında TBMM'deki Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığı
tiyatro oyununda kadın oyuncuların sahneye çıkarılmadığı iddiasıyla ilgili İsmail Kahraman, "Müthiş bir faaliyet yaptık. Hiç ondan bahseden yok. Hanımlar konulmadı. Dolu her taraf" dedi.

"HANIMLAR KONMADI. DOLU HER TARAF"
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, iddialarla ilgili "Yapılacak iş sadece ve sadece Çanakkale Türküsü'nü söylemek. Söyleyenler içinde 16 tane hanım var. Toplamda 13 tane erkek var. Toplamda 29 kişi var. 9 tane askerimiz orada. Herkesin alkışladığı, memnun kaldığı bir program. Arkasından şehitlik ruhuna sahip olmayan, tarih duygusuna sahip olmayan, Çanakkale'nin duygusunu bilmeyenler, 'Meclis Başkanı ne yaptı biliyor musunuz? Ne yaptı? Kadınları koymadı.' Ya nasıl koymadı? O sahnede...Sahne yok ki. Sahneye zaten üç tane koltuk var. Orası sahne değil. Tiyatro eseri değil. Sadece marşın, türkümüzün söylendiği bir hadise. Devlet tiyatrosu bir bildiri yayınladı, anlattı. Meclis başkanlığı anlattı. Ruh, duygu, dürüstlük, şahsiyet, haysiyet lazım. Müthiş bir faaliiyet yaptık. Hiç ondan bahsetmek yok. Çanakkale ruhuymuş, Gazi Meclis'miş... Hanımlar konmadı. Dolu her taraf." dedi.

"SANATI VE SANATKARI SEVMELİYİZ"
Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Seyit onbaşı ruhu lazım. Her şeyi neden tutup da siyasi bir taraflara çekiyoruz? Neden bütünlüğümüzü sağlayıcı konularda bir arada bulunmuyoruz? Bu bizim mesleki eksikliğimizden de kaynaklanıyor olabilir. Türkiye'de satılmış yoktur, aldatılmış vardır. Mühim olan diyalogdur, birbirini anlamaktır. Sanata değer verse, sanatkar olsa insanlarımız, böyle haşinlik ve kabalığa itilmezler. Sanatı ve sanatkarIarı sevmeliyiz, sanata teşvik etmeliyiz. Dünyaya ad tanıtmalıyız. Sanatı tanıtmalıyız. Dünya çapında sanatkarlarımız var. İşte burada onların eserlerini göreceğiz."

"ZAVALLI BİR GÜRUH. İNŞALLAH DÜZELİRLER"
"Durmak yok aynı tatbikata devam. Sanata değer veren bir insanım. Böyle ufak şeylerle, polemik mevzusu haline getirerek toplumu bölmek yanlış. Onlar da gerçeği bilirler inşallah. Diyalog. Diyaloğu da sanat sağlayacak. Karşılıklı konuşma, birbirine tahammül. Tahammül edeceğiz birbirimize. 'Herkes illa benim gibi konuşacak' olmaz. Bu faşizm. Herkes hürdür. Hür olarak yaşayacak. Türkiye'ye ötelere götüreceğiz. Önümüzü kesemeyecekler. Dışarıda adam besleyip Türkiye'nin içini karıştıran mikserlere imkan vermeyeceğiz. Gazetede okuduğum zaman kızmıyorum. Niye kızmıyorum? Acıdığım için. Zavallı bir güruh. İnşallah düzelirler. Bir bütünüz bir. Etle tırnağız. Bir arkadaşım 'televizyonda senden bahsettiler' dedi. Bir başka arkadaşım 'gazeteyi okudun mu' dedi. Okumadım. Ben yürürüm. İleri, daha ötelere. Birbirimize girmeyeceğiz. İlle bir 15 Temmuz olacak da mı kendimize geleceğiz? Beraber olacağız. Kendi sanatına, tarihine saygılı olacak."

Suudi kadınlar yasakları yıktı! Böyle coştularSuudi kadınlar yasakları yıktı! Böyle coştular
İran'dan Suudi Arabistan'a olay yaratacak cevap!İran'dan Suudi Arabistan'a olay yaratacak cevap!
Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor

Tesadüf ortaya çıkardı! PKK ve FETÖ'ye alışmıştık şimdi de...

Tesadüf ortaya çıkardı! PKK ve FETÖ'ye alışmıştık şimdi de...

5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı

5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!

Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!

TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada

TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada

Fatih'te su borusu patladı, çok sayıda evi su bastı

Fatih'te su borusu patladı, çok sayıda evi su bastı

Sayısal Loto sonuçları 31 Mart: Nisan ayında 2 devirli çekiliş!

Sayısal Loto sonuçları 31 Mart: Nisan ayında 2 devirli çekiliş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır birliklerini denetliyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır birliklerini denetliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.