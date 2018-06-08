TBMM Başkanı Kahraman, Rize'de

RİZE (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personeliyle iftarda buluştu.
İsmail Kahraman, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince bir restoranda düzenlenen iftar programına katıldı.
İftar programında bir araya geldiği üniversite personeliyle bir süre sohbet eden Kahraman, daha sonra Kavaklıdere Mahallesi'ne geçti.
Burada da bir camide akşam namazı çıkışında vatandaşlarla selamlaşıp sohbet eden Kahraman, ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne geldi.
Kahraman, burada Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve diğer ilgililerle basına kapalı görüştü.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Milli Güvenlik Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap da eşlik etti.
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