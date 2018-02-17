TBMM Başkanı Kahraman: (Taksim Kışlası) Orası bir tarih müzesi haline gelmeli

Törende konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Osmanlı'nın büyük bir cihan imparatorluğu olduğunu, imparatorluğun mazisiyle övünülmesi gerektiğini söyledi. Kahraman, Dolmabahçe Sarayı'nda altı padişahın yanı sıra Cumhuriyet döneminde Atatürk ve İsmet İnönü'nün de sarayı kullandığını belirtti.

"ÇALIŞKANLIĞI BIRAKMAMALIYIZ"

Kahraman, "Osmanlı'dan itibaren bizde olan bir mekandayız. Topkapı Sarayı'nın mahzenlerinde, depolarında da bir çok tarihi eser var. Onlar sahip çıkma noktasında tembel olduğumuz zamanlar oldu, çalışkan olduğumuz dönemler oldu. Çalışkanlığı bırakmamalıyız "dedi.

Tarihi mekanların sahiplerinin çok olduğunu ve bu alanda bir tıkanıklık olduğunu aktaran İsmail Kahraman, "Bir kısmına TBMM olarak biz sahibiz. Kültür Bakanlığı bir kısmına sahip, Vakıflar Genel Müdürlüğü bir kısmına sahip. Sorumlu, yetkili belli olmalı. Bakarsınız bunlar tek elde toplanır. Toplanırsa da doğru olur. Ama bunu seven, benimseyen bir kadronun elinde olmalıdır. Tarih şuuruna sahip bir kadronun elinde olması lazım" diye konuştu.

"BİZİM TARİHİMİZ ESKİ, BİZ 1923'LERDEN BAŞLAMADIK"

TBMM Başkanı Kahraman, "Bizim tarihimiz eski, biz 1923'lerden başlamadık. 1299'dan da başlamadık. Bizim Selçuklumuz, Alparslanımız, 1071'imiz var. Köklü bir ağacız biz. Bu ağacın dallarını, gövdesini, meyvelerini hep inceleyip ortaya çıkarmalıyız. Biz bir cihan devletiyiz. Kökleri olan bir devletiz. Tarihimiz müze olmalı. Bir Taksim kışlamız... Tarihi bir cinayettir; anıt cinayetidir. İhya edilmeli. Orası bir tarih müzesi haline gelmeli. Tarihi yaşatmalıyız, ruh vermeliyiz" ifadelerini kullandı.