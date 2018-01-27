TBMM Başkanı Kahraman: Terörün son bulması için gerekenleri yapıyoruz

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, "Terörün son bulması için gerekenleri yapıyoruz. Bu bizim geleceğimizin de garanti altına alınmasıdır. Çok mesafe kat ettik" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bölgedeki STK ve kanaat önderleri ile yarın yapacağı toplantı için Mardin'e geldi. Kahraman, ilk olarak Mardin Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Mustafa Yaman tarafından karşılanan Kahraman'a TBBM'nin ilk kadın idare amiri olan Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da eşlik etti. Vali Yaman, günün anısına TBMM Başkanı Kahraman'a el işlemeli bir çini tabak ve üzerine ismi yazılı sarı-lacivert renkli Mardin Büyükşehir Belediyespor formasını hediye etti. Kahraman da Vali Yaman'a bir vazo hediye etti.

TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı, Kahraman'ı Mardin'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kendisi ile 15 Temmuz gecesi sabaha kadar beraber Meclis çatısı altında çok farklı duygular içerisinde bir gün geçirdik. Çok şükür ki darbe başarısız oldu ve darbe püskürtüldü. Meclis başkanımız bir baba misali başımızda, bizimle beraberdi. Kendisine huzurunuzda bir kez daha tekrar teşekkür ediyorum" dedi.