TBMM Başkanı Kahraman: Terörün son bulması için gerekenleri yapıyoruz

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, "Terörün son bulması için gerekenleri yapıyoruz. Bu bizim geleceğimizin de garanti altına alınmasıdır. Çok mesafe kat ettik" dedi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bölgedeki STK ve kanaat önderleri ile yarın yapacağı toplantı için Mardin'e geldi. Kahraman, ilk olarak Mardin Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Mustafa Yaman tarafından karşılanan Kahraman'a TBBM'nin ilk kadın idare amiri olan Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da eşlik etti. Vali Yaman, günün anısına TBMM Başkanı Kahraman'a el işlemeli bir çini tabak ve üzerine ismi yazılı sarı-lacivert renkli Mardin Büyükşehir Belediyespor formasını hediye etti. Kahraman da Vali Yaman'a bir vazo hediye etti. TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı, Kahraman'ı Mardin'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kendisi ile 15 Temmuz gecesi sabaha kadar beraber Meclis çatısı altında çok farklı duygular içerisinde bir gün geçirdik. Çok şükür ki darbe başarısız oldu ve darbe püskürtüldü. Meclis başkanımız bir baba misali başımızda, bizimle beraberdi. Kendisine huzurunuzda bir kez daha tekrar teşekkür ediyorum" dedi.TBMM Başkanı İsmail Kahraman da Ceyda Bölünmez Çankırı ve babası 22'nci dönem Mardin milletvekili Süleyman Bölünmez'e, Mardin'e yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "15 Temmuz gecesi ben hanımların bu kadar cesur olduğunu itiraf edeyim orada öğrendim. Bir yürek var bunlarda. Bombalar patlıyor, ateşler, helikopter ateşleri, 'bunun altında şehit olmaya geldik' diye mücadele veriyorlardı. Ama Cenabı Allah bizi korudu, çok şükür" diye konuştu.Bir gazetecinin, "Sınır kenti Mardin'desiniz, sınırın öte yanında devam eden Afrin operasyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz" şeklindeki sorusuna Kahraman, şu cevabı verdi:"Evet sınır bir şehrimizdeyiz. Tarihi ve kadim bir yerdeyiz. Değerli insanların yetişmiş olduğu bir yerdeyiz. İlim ve irfan dolu bir yerdeyiz. Burada olmaktan çok memnunum, daha önce geldiğim bir yer. Evet hareketler, operasyonlar devam ediyor, dediğiniz gibi. Evet Türkiye birlik ve bütünlüğünü sağlamak için çevresindeki tehlikeleri önceden gidermek adına gerekeni yapacaktır tabii ki. Terörün son bulması için gerekenleri yapıyoruz. Bu bizim geleceğimizin de garanti altına alınmasıdır. Çok mesafe kat ettik. Bu noktada Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir dünya liderinin gayretleri, cesareti, her türlü takdirin üstündedir. İnşallah bizi bölemeyeceksiniz, diz çöktüremeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, bu ülkeyi koruyacağız ve daha ötelere gideceğiz. Bir büyük cihan devletinin varisiyiz biz. Vazifemiz büyük, geniş bir gönül coğrafyamız var. Sadece biz değil, gönül coğrafyamız da bizden ümit bekliyor. Bunu de yerine getiririz."TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın valilikteki programı, daha sonra basına kapalı devam etti. Geceyi Mardin'de geçirecek TBMM Başkanı Kahraman, yarın düzenlenecek toplantıda, siyasi parti temsilcileri, işadamları, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek.