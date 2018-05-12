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TBMM Başkanı Kahraman, Yalova'da yenilenen TBMM sosyal tesislerini açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 20:24 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Yalova Termal Sosyal Tesisleri'nin açılışına katıldı.

TBMM Başkanı Kahraman, Yalova'da yenilenen TBMM sosyal tesislerini açtı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Yalova Termal Sosyal Tesisleri'nin açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Kahraman, "Gönül coğrafyamız bizden liderlik bekliyor" dedi.
Yalova’nın Termal ilçesinde bulunan TBMM Yalova Termal Sosyal Tesisleri’nin açılışına katılan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Meclis idare Amiri Salim Uslu, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Yıldız, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Termal Belediye Başkanı İsmail Atik, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ile partili yöneticiler ve meclis üyeleri tarafından karşılandı.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman burada bir konuşma yaparak, Türklerin 3 kıta ve 7 denize hükmettiğini hatırlatarak, "Güzel bir vesile ile bir aradayız. Tesisimiz hayırlı olsun şehrimize, ülkemize. Her tesis gelişmemizin bir merhalesi. Türkiye gelişiyor, ilerliyor. Her sahada ileriye gidiyoruz. Buraya Osmangazi Köprüsü’nden geldik. Bahtiyar oldum. 252 metre kuleler var. Hesap ettim. Bir futbol sahası 100 metre, yaklaşık 2,5 futbol sahası kulenin yüksekliği. 4 tane ona bağlı geniş köprü yap-işlet-devret modeli. Gelişiyor Türkiye, ilerliyoruz. Her sahada ilerliyoruz. Eskiden Avrupa’ya gidenler geldiklerinde arkadaşlarına Avrupa intibalarını anlatırlardı. Şu ülkeyi gördüm şöyle yolları vardı, böyle dükkânlar vardı, şöyle gelişme vardı. Şimdi bakınız hepsini geçtik. Daha da ötelere gidiyoruz. Bunu çekemeyenler meclisimizi bombalattı. İstanbul’umuzu bombalattı. Muğla’ya gittiler Cumhurbaşkanımızı öldürmeye. Kendi insanlarımız, kendi silahımızla kendi meclisini, cumhurbaşkanlığı külliyesini bombalıyor; cumhurbaşkanımızın öldürülmesi için tim gönderiliyor. Uçağının koordinatları soruluyor. Allah Allah. Niye? Bu gelişmeler olmasın diye. Türkiye özlem içinde kalsın diye. Oysa biz büyük bir milletiz. Biz 3 kıta 7 denize hükmetmiş bir milletiz. 20 milyon metrekare topraklarımızda bugün 53 tane devlet var. Gönül coğrafyamız bizden liderlik bekliyor. Büyüklüğümüzün farkında olacağız" dedi. Türkiye’yi böldürtmeyeceklerini söyleyen Kahraman, şöyle devam etti:
"Biz çok güzel noktalardayız. Daha iyi noktalara gideceğiz inşallah her sahada; durduramayacaklar, bölemeyecekler. 15 Temmuz akşamı hep beraber olduk. Dedim arkadaşlarıma, ‘Parti rozeti yok, ay yıldız var. Hep beraberiz’. Öyle güzel akşamdı ve parti grup başkanvekillerine rica ettim CHP’nin MHP’nin. Üç parti oradaydı. Dördüncü parti ertesi günkü toplantıya katıldı ve ortak deklarasyon 4 parti ile yapıldı ve her biri bayrağın altında demokrasi inancı içerisinde o bombalar atılırken burayı terk etmeden emanetimize sahip olarak devam etti. Dik duracağız, ayakta olacağız, böldürtmeyeceğiz, bayrağımızı indirtmeyeceğiz. Tarih şuuruna sahip olacağız. Kendimiz olacağız."
Konuşmaların ardından Kahraman, 3,5 yıl süren tadilat çalışmalarıyla yenilenen tesislerin açılış kurdelesini protokol mensuplarıyla birlikte kesti. Kahraman, daha sonra tesisleri gezerek burada görev yapan personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

TBMM Başkanı Kahraman, Yalova'da yenilenen TBMM sosyal tesislerini açtıTBMM Başkanı Kahraman, Yalova'da yenilenen TBMM sosyal tesislerini açtıTBMM Başkanı Kahraman, Yalova'da yenilenen TBMM sosyal tesislerini açtıTBMM Başkanı Kahraman, Yalova'da yenilenen TBMM sosyal tesislerini açtı

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