TBMM Başkanı Kahraman’dan Afrin değerlendirmesi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Afrin’in ele geçirilmesiyle ilgili, “Etrafımızı çemberle kuşatmak öyle koridorlar açmak gibi hayallerin olamayacağını göstermiş olduk” dedi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Yalova’nın Termal ilçesinde bulunan TBMM Atatürk Köşkü Sosyal Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. Resterosyonu ile eskisiyle mukayese yapılmayacak bir tesisin meydana getirildiğini belirten Kahraman, tesisin Mayıs ayı içinde açılacağını ifade etti. Afrin’in ele geçirilmesi ile silgili değerlendirmede de bulunan Kahraman, şunları söyledi: “Afrin tamamlandı. Bizim yapmamız gereken bir harekattı. Sırtımızın, etrafımızın sağlam olması lazım. Bir koridor oluşturma niyeti engellenmiş oldu. Binlerce kilometre öteden Afrin’e gelenler var. Biz yanıbaşımızda Afrin’deki teröre seyirci kalacaktık. Bu mümkün değil ve ordumuzun gücü, Türkiye’nin kararlılığını bir kez daha ispat etmiş olduk. Başta Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar olmak üzere bütün güvenlik güçlerimize, ordumuza tebriklerimizi sunuyorum. TBMM olarak iftihar ediyoruz. Güçlü bir ordumuz var. Mazisine layık bir hareket başlatmış oldu. Etrafımızı çemberle kuşatmak öyle koridorlar açmak gibi hayallerin olamayacağını göstermiş olduk. Çok dikkatli hareket ettik. Kısa zamanda bitecek bir neticeydi ama sivil halk meselesi, kimseye zarar vermeme meselesi, hassas durmamızı gerektirdi ve hassas davranıldı, neticeye gidildi. Şehitlerimize Cenabı Hak rahmetler ihsan eylesin. Son sayıyı bilemiyorum ama 4 bine yaklaşan bir terörist temizliği oldu. Bu bir terörizm önleme harekatıydı. Muhterem Cumhurbaşkanımızın dediği gibi toprak diye bir düşüncemiz yok ama hudutlarımızı sağlama almak bizim görevimiz. Bu görevimizi yerine getirmiş olduk. Hayırlı olsun. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun.” 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103’üncü yıldönümü nedeniyle de açıklama yapan Kahraman, “Muhteşem bir zaferin yıldönümündeyiz. Muhteşem bir zafer çünkü yedi düvel hücum etti ama Çanakkale geçilemedi. Bu bir destandır. Çanakkale’den herkesin ders çıkarması gerekir” diye konuştu. TBMM Başkanı Kahraman’ı, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Termal Belediye Başkanı İsmail Atik karşıladı.