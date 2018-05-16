TBMM BAŞKANI KAHRAMAN'DAN KUDÜS'TE BÜYÜKELÇİLİK AÇIKLAMASI

* Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman,

“BM kararına göre Kudüs üç semavi dinin kutsal şehri ve orada her hangi bir büyükelçilik açılamaz. Onu çiğneyerek yapılan hareket yanlıştır. Bu evrensel hukuk değerlerine de, BM esaslarına da aykırı bir harekettir"

“Zaten bu mevzuda en büyük kabahat Trump'a aittir. Bizzat Amerika'nın kendi içerisinde olsun, İsrail'de olsun kararın yanlışlığını ifade eden bir çok kesim var"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, "Bu mevzuda en büyük kabahat Trump'a aittir. Bizzat Amerika'nın kendi içerisinde olsun, İsrail'de olsun kararın yanlışlığını ifade eden bir çok kesim var" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) 25. Yıldönümü, Meclis Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Conrad Otel'de düzenlenen toplantının açılış töreninin ardından Kahraman, kısa bir açıklama yaptı. Kahraman, KEİPA toplantısına dikkat çekerek, “Güçlü bir teşkilatın 25. yıldönümündeyiz. Bölgeye ve dünya barışına gerekli katkıları yapmak, bölge ülkeleri arasındaki barışı, münasebetleri, her türlü ilişkileri düzenlemek için kuruldu, giderek güçlendi. Güzel bir toplantı, güçlü bir katılım. Bütün meseleleri beraber inceliyoruz, ortak bir deklarasyonda da görüşlerimizi izah edeceğiz. Şu anda kazanılmış bir deklarasyon var, ona eklenti yapmak durumundayız. Zira kara pazartesi günü yaşanan gelişmeler, yapılan katliam bizi ve bölgeyi sıkıntıya sokacak, dünya barışını sıkıntıya sokacak olaylar dolayısıyla da görüşümüzü ifade edeceğiz. Bu beraberliklerimizin barışı sağlama da, bölgenin gelişmesini sağlamada fayda sağlamasını temenni ediyorum" dedi.