TBMM Başkanı Kahraman'ın İsviçre ziyareti sona erdi

CENEVRE (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İsviçre'ye yaptığı dört günlük resmi ziyaretin son gününde Etiyopya, Burundi ve Makedonya'dan mevkidaşlarıyla görüştü.

Kahraman, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 138. Genel Kurulu'na katılarak üye ülkelerin temsilcilerine hitap etmesinin ardından ikili temaslarda bulundu.

TBMM parlamento heyetinin de katıldığı görüşmelerde Kahraman, Etiyopya, Burundi ve Makedonya Meclis Başkanları ile ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

İsviçre'deki resmi ziyaretini tamamlayan Kahraman, Cenevre Havalimanı'ndan özel uçakla yurda hareket etti.

Kahraman ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru, Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı ve Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık eşleriyle tarafından Türkiye'ye uğurlandı.