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TBMM Başkanı Yıldırım, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 20:50 | Son Güncelleme

KASTAMONU'DA ZİYARETLERDE BULUNDU TBMM Başkanı Binali Yıldırım Çankırı ziyaretinin ardından Kastamonu'ya geçti.

TBMM Başkanı Yıldırım, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu (2)

KASTAMONU'DA ZİYARETLERDE BULUNDU
TBMM Başkanı Binali Yıldırım Çankırı ziyaretinin ardından Kastamonu'ya geçti. Kentte ilk olarak valilik ziyaretinde bulunan Binali Yıldırım, daha sonra belediyeyi ziyaret etti. Her iki ziyaret basına kapalı şekilde gerçekleşti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, iş insanı Hüseyin Üster'in oğlunun nikah törenine katılmak üzere Kastamonu'dan ayrılarak Ilgaz'a geçti.

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TBMM Başkanı Yıldırım, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu (2)TBMM Başkanı Yıldırım, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu (2)

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