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TBMM Başkanı Yıldırım, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yu Hongyang'ı kabul etti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 17:58 | Son Güncelleme

 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang'ı TBMM'de kabul etti.

Görüntü dökümü
-Kabullerden genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

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