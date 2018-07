TBMM Başkanı Yıldırım, İzmir'de subayların mezuniyet törenine katıldı (Aktüel)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a İzmir'de coşkulu karşılama (2) TBMM Başkanı Binali Yıldırım, havalimanında vatandaşlara hitap etmesinin ardından Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu 27. Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitim ve Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Güzelbahçe ilçesinde bulunan Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp okulu Maltepe Yerleşkesi'ndeki törende İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, askeri erkan, teğmenlerin aileleri de hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Kara Harp Okulları Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller, çağın gerektirdiği bilgiye sahip yüksek karakterli subaylar yetiştirdiklerini belirterek, "Tarihi şan ve şerefle dolu, mensubu olmaktan onur duyduğum Kara Harp Okulları, subay ihtiyacımızı karşılayan eğitim ve öğretim kurumudur. Bu görev Türkiye Cumhuriyeti milletinin gönlündeki yerimizi bir kez daha perçinlemektedir. Çağın gerektirdiği bilgiye sahip, yüksek karakterli subaylar yetiştiriyoruz. Devletin bize sağladığı imkanlarla bugün 1943 genç vatan evladı, teğmen olmanın gururuyla sizin karşınızdalar. Mezun olacak teğmenlerin omuzlarına takacakları yıldız, Tür bayrağını temsil ederek, teğmenlerin ileride yüklenecekleri sorumlukların birer nişanesi olacaktır" dedi. Tuğgeneral Güzeller'in konuşmasının ardından mezun olan teğmenler adına dönem birincisi Teğmen Mehmet Göç, yaş kütüğüne plaket çaktı. Daha sonra dereceye giren teğmenlere diplomaları verildi. "İZMİR DİRENİŞ ŞEHRİDİR" Ardından konuşması için kürsüye davet edilen TBMM Başkanı Binali Yıldırım İzmir'in direnişin simgesi olduğunu belirterek, "Bugün bu anlamlı merasime katılmayı planlayan, ancak yurtdışı ziyareti nedeniyle katılamayan Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletiyorum. İzmir 15 Mayıs 1919'da bağımsızlık uğruna ilk kurşunun Hasan Tahsin tarafından atıldığı bir direniş şehridir. İzmir'in damarlarında milli egemenliğin asil dokusu ve bağımsızlık vardır. Burada mezun olan subaylarımız, komutanlarımız eminim ki, milli iradeye ve egemenliğe bağlı, bağımsızlık şiarından asla taviz vermeyecek askerler olarak mezun olacaklardır. Bugün sadece aileleriniz ve sizi mezun eden eğitimciler değil, aziz Türk milleti sizinle gurur duyuyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın subay ihtiyacını karşılamak amacıyla icra edilen subay temel askerlik ve subay eğitimini başarıyla tamamladınız. 25 hafta süreyle temel askerlik eğitimi ve subaylık eğitimini 15 ayrı sınıftan ve özel kuvvetler olmak üzere 1948 subay adayımız başarıyla tamamladı ve diploma almaya hak kazandı. Milli Savunma Üniversitesi komutanları sizin için yoğun mesai harcadı. Bu eğitimde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. Tarihin her döneminde Türk askerinin kahramanlığından bahseden TBMM Başkanı Yıldırım, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ülkemiz şu iki şeyin ülkesidir. Biri çiftçi diğeri de askerdir. Biz iyi çiftçi ve asker yetiştiren bir ulusuz. İyi çiftçi yetiştirdik. Çünkü topraklarımız çoktu. İyi asker yetiştirdik, çünkü toprakları isteyen düşmanlar çoktu' sözü var. Biz bu sözlerin karşılığını tarihte sıkça gördük. En son 15 Temmuz hain darbe girişiminde bizzat yaşadık. Ordumuz, milletimizi, devletimizi hedef alan, her türlü tehdide karşı, her an hazır ve dikkatli olmalıdır. Teröre karşı son yıllardaki amasız mücadelenin kahramanları kolluk kuvvetlerimiz ve kahraman askerimiz ve komutanlarımız, değerli Mehmetçiklerimizdir. Türk Silahlı Kuvvetleri, yüksek askeri kabiliyeti, manevra yeteneği, milli savunma sanayisinde yerli ve mili teknolojik donanımıyla dosta güven düşman korku vermektedir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarında ter türlü bölücü terör örgütünün sınırlarımıza gelmeden sınırlarımız dışında yok edilmesi için destanlar yazılmıştır. Aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatansever, yurdunu seven subaylar ve askeriyle; o gece aklını kiraya vermiş, asker kılığındaki teröristlere hakkettikleri karışlığı vererek, alçak ve hain darbe girişimini bastırmıştır. O gün halkın gücü tankın gücünü yenmiş, ay yıldızlı bayrak inmemiş ezanlar dinmemiştir. O gece Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimizin kararlılığı, milletin cesareti sayesinde alçak Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması terör örgü hakkettiği dersi almıştır. Türkiye rabbimin izniyle birlik ve bütünlüğünü koruyacak, tek milet tek bayrak tek vatan ve tek devlet olarak ilelebet yaşayacaktır. Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak için en büyük güvencemiz yüce milletimiz ve kahraman silahlı kuvvetlerimizdir" dedi. SUBAYLARA SESLENDİ Mezun olacak teğmenlere seslenen Yıldırım, "Milli değerlerimizi ve kutsal inançlarımızı kullanarak milletimize zarar vermeye çalışan dış mihrakların maşası terör onları aranıza sokmayın. Onları aranızda yaşatmayın. Bir ve beraber olarak aşkla, imanla Türkiye Cumhuriyeti payidar kılma için gece gündüz birlikte çalışacağız. Biz şehitliği ve gaziliği hedef edinmiş şiar ediniş milletin evlatlarıyız. Biz evlatlarını ellerini kınalayarak, yavrularını Allah yolunda cepheye gönderen yürekli ananların dualarıyla ayakta duran, kutlu medeniyetin evlatlarıyız. Malazgirt'te Anadolu'ya mühür vuran biziz. İstanbul surlarında tarihe yön veren biziz. Çanakkale'de yedi düvele karşı imkansızı başaran biziz. İzmir'de kurtuluşun meşalesini yakan biziz. Tek sermayemiz imanımız, vatan ve bayrak sevgimiz. Bin yıldır bu topraklarda bu manevi değerlerin merkezinde varlığımızı sürdürüyoruz. Allah'ın izniyle daima bağımsız ve beraber olmak bu varlığımız devam edecek" dedi. Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından diplomaları alan teğmenlerin geçit töreniyle program tamamlandı. Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)



