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TBMM Başkanı Yıldırım, Japonya ve Ürdün Büyükelçilerini kabul etti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 16:33 | Son Güncelleme

 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akıo Mıyajıma ve Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail İssa Rifaie'yi kabul etti.

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-Kabullerden genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

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