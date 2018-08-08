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TBMM Başkanı Yıldırım, Kırgız mevkidaşı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 18:50 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ile görüştü - Yıldırım, TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov ile Rusya Federasyonu Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy'i kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ile görüştü.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım'ın Cumabekov ile görüşmesinde, Kırgızistan Cumhuriyeti ile son dönemde artan karşılıklı üst düzey ziyaretlerden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Dost ülke Kırgızistan'a olan desteğin teyit edildiği görüşmede, aynı zamanda Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Dönem Başkanı olan Cumabekov, Türkiye'nin dönem başkanlığını devralacağı TÜRKPA'nın kasım ayında gerçekleştirilecek 8. Genel Kurulu ve 10. Kuruluş Yıl Dönümü Konferansı'na davet edildi.

TBMM Başkanı Yıldırım ayrıca, TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Türkiye'nin kurucuları arasında yer aldığı TÜRKPA'nın bölge ve Türk dünyası için taşıdığı önemin yanı sıra TÜRKPA'nın kapsamının genişletilmesi temennisinin ifade edildiği kabulde, Türkiye'nin, TÜRKPA Dönem Başkanlığını devralmasıyla TBMM'nin ev sahipliğinde kasım ayında düzenlenecek 8. Genel Kurul ve 10. Kuruluş Yıl Dönümü Konferansı'na ilişkin konular
ele alındı.

TBMM Başkanı Yıldırım, Rusya Federasyonu Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy'i de kabul etti.

Türkiye-Rusya ilişkileri ile üst düzey ziyaretlere vurgu yapılan kabulde, iki ülke arasında parlamentolar arası ilişkilerin yoğunluğunun memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Kabulde, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin'in de katılacağı, 8-11 Ekim 2018'de TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı'na ilişkin konular görüşüldü.

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