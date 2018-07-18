TBMM Başkanı Yıldırım, memleketi Erzincan'da

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- GÖREVE başlamasının ardından ilk resmi ziyaretini memleketi Erzincan'a yapan Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Binali Yıldırım, yeni dönemde mecliste az münakaşa, çok müzakere yöntemini belirleyerek çalışacaklarını söyledi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere memleketi Erzincan'a geldi. Vali Ali Arslantaş'ı ziyaret eden Yıldırım, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değişen sistemle oluşan yeni mecliste görev yapmaktan onur ve şeref duyduğunu belirterek, "Hayat devam ediyor, iki ay önce başka bir konumdaydık, bugün başka bir konumdayız. Konumumuz, sıfatımız ne olursa olsun, ülkemiz için, milletimiz için elimizden geldiğince, bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değişen sistemle oluşan yeni mecliste başkan olarak görev yapmak bir onur, bir şeref olarak görüyorum. Yeni dönemde inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacağı çalışmalarla çok daha yürütmenin elini rahatlatacak. Yasal düzenlemelerin yanı sıra demokrasimizin daha da geliştirilmesi hak ve özgürlüklerin daha da artırılması yönünde gayret edecek. Denge, denetleme ve yasal faaliyetlerini, uzlaşma kültürünü genişleterek, az münakaşa çok müzakere yöntemini belirleyerek sürdüreceğiz" dedi.