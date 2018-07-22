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TBMM Başkanı Yıldırım nikah şahidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 22:41 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun oğlu ile Ankara Valisi Ercan Topaca'nın kızının düğününde nikah şahitliği yaptı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun oğlu Gani Toçoğlu ile Ankara Valisi Ercan Topaca'nın kızı Merve Topaca'nın nikah şahidi oldu.

Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erenler ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen nikah törenine katıldı. Gani ve Merve çiftinin nikahını, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu kıydı.

Çiftin nikah şahitliğini ise TBMM Başkanı Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu yaptı. Yıldırım ve Soylu, nikahın kıyılmasının ardından genç çifti tebrik ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Genç çifte evlilikle ilgili tavsiyelerde bulunan Yıldırım, "Evlilik uzun ince bir yoldur, telaşlanmayın bu yolları sizin için uzun duble yol haline getirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuk tavsiyesini hatırlatan Yıldırım, "Malum, bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, gerisi Allah Kerim diyoruz. Rabbim bu gençlerden ülkemizi, milletimizi seven evlatlar yetiştirmeyi nasip eylesin. Ben buraya yeni dede olmuş bir şahit olarak da geldim. Bugün de bizim bir torunumuz dünyaya geldi. Rabbim bütün evlatlarımızın bahtını açık eylesin." diye konuştu.

Damat Gani Toçoğlu'na evliliğin sırrını soran Yıldırım, "İtaat et, rahat et. Sen de havaya girme hanım. Sen de peki demesini bileceksin. Birbirinize hiddetlenince 'peki' diyeceksiniz, gül gibi geçinip gideceksiniz." ifadelerini kullandı.

Düğün törenine, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Sakarya milletvekilleri, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile sanat, siyaset ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

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