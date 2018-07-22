TBMM Başkanı Yıldırım nikah şahidi oldu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun oğlu Gani Toçoğlu ile Ankara Valisi Ercan Topaca'nın kızı Merve Topaca'nın nikah şahidi oldu.

Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erenler ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen nikah törenine katıldı. Gani ve Merve çiftinin nikahını, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu kıydı.

Çiftin nikah şahitliğini ise TBMM Başkanı Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu yaptı. Yıldırım ve Soylu, nikahın kıyılmasının ardından genç çifti tebrik ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Genç çifte evlilikle ilgili tavsiyelerde bulunan Yıldırım, "Evlilik uzun ince bir yoldur, telaşlanmayın bu yolları sizin için uzun duble yol haline getirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuk tavsiyesini hatırlatan Yıldırım, "Malum, bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, gerisi Allah Kerim diyoruz. Rabbim bu gençlerden ülkemizi, milletimizi seven evlatlar yetiştirmeyi nasip eylesin. Ben buraya yeni dede olmuş bir şahit olarak da geldim. Bugün de bizim bir torunumuz dünyaya geldi. Rabbim bütün evlatlarımızın bahtını açık eylesin." diye konuştu.