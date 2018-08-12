TBMM Başkanı Yıldırım Sivas'ta

SİVAS (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Sivas'ta 5 aylık bir bebeğe altın hediye etti.
Yıldırım, Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın vefat eden annesi Turunç Yılmaz'ın (85) Gürün'deki cenaze törenine katıldıktan sonra helikopterle kent merkezine geldi.
Burada eşi ile bir restoranda yemek yiyen Yıldırım, çıkışta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Yıldırım, Gizem-Burak Gürbüz çiftinin 5 aylık bebeği Mert ile yakından ilgilendi.
Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Mert bebeğe altın hediye etti.
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