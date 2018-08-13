HABER

TBMM Başkanı Yıldırım'dan bebeğiyle şehit olan annenin ailesine ziyaret-Ek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 08:55 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, beraberindeki bakan ve milletvekileri ile Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya'nın (25) Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki babaevine taziyede bulundu.

Eraydın AYTEKİN-İrfan ÖZŞEKER/ŞARKIŞLA(Sivas), (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, beraberindeki bakan ve milletvekileri ile Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya'nın (25) Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki babaevine taziyede bulundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekilleri Habib Soluk ve Semiha Ekinci ile birlikte helikopterle Sivas'ın Şarkışla ilçesine geldi. Milli Eğitim eski Bakanı ve Sivas milletvekili İsmet Yılmaz'ın vefat eden annesi Turunç Yılmaz'ın cenazesi için kente gelen Yıldırım ve beraberindeki bakanlar, 31 Temmuz'da Yüksekova'da Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönerken el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle şehit düşen Nurcan Karakaya ve oğlu 10 aylık Bedirhan Mustafa'nın ilçede yaşayan ailesinin evini ziyaret etti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindekiler şehit anne-oğlun baba evinde, Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir, kardeşleri ile eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ile görüşerek, başsağlığı diledi. Yaklaşık yarım saat evde kalan Yıldırım ve beraberindekiler, çıkışta evin önünde toplanan vatandaşlarla tokalaştıktan sonra, Gürün ilçesinde düzenlenecek olan cenaze törenine katılmak üzere helikopter ile ilçeden ayrıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım ve beraberindekileri uğurlayan şehit eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, "Acımızı paylaşmaya gelmişler, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, Allah başımızdan eksik etmesin. Devletimize, milletimize zeval vermesin. Gelen meclis başkanımız ve beraberindeki bakanlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Diyecek bir şeyimiz yok. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun. Başsağlığı diledi sayın başkanımız. Özel bir konu konuşulmadı" dedi.

PARTNERTer kokusu nasıl giderilir?Ter kokusu nasıl giderilir?
İstanbul'da dalgalara kapılan Edanur'dan acı haberİstanbul'da dalgalara kapılan Edanur'dan acı haber
Bakırköy'de ambulans kaza yaptı: 3 sağlık görevlisi yaralıBakırköy'de ambulans kaza yaptı: 3 sağlık görevlisi yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

İlginizi Çekebilir

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dolara klipli protesto sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Dolara klipli protesto sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner: Bu süreçte kim ki asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu söylüyorsa Amerikan dostudur!

Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner: Bu süreçte kim ki asıl müsebbibin Erdoğan olduğunu söylüyorsa Amerikan dostudur!

Şehit anne ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

Şehit anne ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

Son dakika! Boğaz'da büyük tehlike: Yalılara doğru sürüklenen gemi son anda durdu

Son dakika! Boğaz'da büyük tehlike: Yalılara doğru sürüklenen gemi son anda durdu

İstanbul'da dalgalara kapılan Edanur'dan acı haber

İstanbul'da dalgalara kapılan Edanur'dan acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.