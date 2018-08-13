HABER

TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 17:57 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Japonya, Ürdün ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile büyükelçileri ayrı ayrı kabul etti.

Yıldırım'ın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail İssa Rifaie ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang'ı resmi konuttaki kabulü basına kapalı gerçekleştirildi.

PARTNERSosyal medyanın gerçek çılgınlarıSosyal medyanın gerçek çılgınları
Londra'daki Pakistanlılardan Suriye'ye insani yardımLondra'daki Pakistanlılardan Suriye'ye insani yardım
Beylikdüzü’ndeki çocuklar bayram sevincini erken yaşadıBeylikdüzü’ndeki çocuklar bayram sevincini erken yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy TBMM Başkanı Binali Yıldırım Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail İssa Rifaie

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Partili Koray Aydın'dan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözler: Milletvekili transfer borsasını açtı!

İYİ Partili Koray Aydın'dan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözler: Milletvekili transfer borsasını açtı!

İBB'den İstanbullulara müjde! Toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak!

İBB'den İstanbullulara müjde! Toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Hacettepe Üniversitesinde FETÖ operasyonu! Gözaltı kararları var

Hacettepe Üniversitesinde FETÖ operasyonu! Gözaltı kararları var

Kalp masajıyla hayata döndü!

Kalp masajıyla hayata döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.