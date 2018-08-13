TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulleri

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile büyükelçileri ayrı ayrı kabul etti.

Yıldırım'ın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail İssa Rifaie ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang'ı resmi konuttaki kabulü basına kapalı gerçekleştirildi.

