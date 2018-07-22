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TBMM Başkanı Yıldırım'ın torun sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 18:36 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, ikinci çocuklarına kavuşan Erkam ve İlknur Yıldırım çiftinin sevincine ortak oldu

TBMM Başkanı Yıldırım'ın torun sevinci

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, 6. torunlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Alınan bilgiye göre, Erkam ve İlknur Yıldırım çiftinin İstanbul'daki özel bir hastanede dün gece saatlerinde erkek çocuğu dünyaya geldi.

Ahsen isimli bir kızları da bulunan çiftin ikinci çocuğuna Erhan ismi verildi.

TBMM Başkanı Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, hastaneye gelerek torunlarını sevdi, Erkam ve İlknur çiftinin sevincine ortak oldu.

Binali Yıldırım, daha sonra hastanede hasta ziyaretlerinde bulundu.

Hastane çıkışında vatandaşlar Binali Yıldırım'a yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Yıldırım'ın Bülent-Seda Yıldırım çiftinden Bahar Sena (12) ve Erva Eda (7), Özkan-Büşra Köylübay çiftinden ise Elif (7) ve Ali (6) isimli torunları bulunuyor.

TBMM Başkanı Yıldırım <br />

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