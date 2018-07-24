TBMM Başkanlığı'ndan personele: 'Olta'ya gelmeyin

TBMM Başkanlığı, siber saldırılara karşı sınavla istihdam ettiği hacker’lardan, “siber olaylara müdahale ekibi” kurarken personeline de, “oltaya gelmeyin” uyarısında bulundu. Hackerlerin bir sistemi ele geçirebilmek için kullandığı yöntemlerden birisinin de USB flaş bellek ile yapılan “oltamalar” olduğunu kaydeden TBMM Başkanlığı uyarısında şöyle denildi:

"KURUM BİLGİSAYARLARINA TAKMAYIN"

“Genelde bu tip saldırılar insan yoğunluğunun fazla olduğu koridorlar, yemekhaneler, giriş çıkış kapıları, otopark vb. toplu kullanıma açık alanlarda gerçekleşmektedir. Saldırganlar yoğunluğun fazla olduğu noktalara USB bellek bırakarak (atarak) bu saldırıları gerçekleştirmektedirler. Bu tür sahibini bilmediğiniz flaş bellekler görüldüğünde kurum bilgisayarlarına takılmamalı, USB bellek içinde yer alan dosyalar kesinlikle açılmamalıdır” denildi.

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre TBMM, teknolojik gelişimlerin gerisinde kalmamak için her alanda elektronik sistemleri devreye sokuyor. Elektronik Bölge Yönetim Sistemi’ne geçen TBMM Başkanlığı, neredeyse her iş ve işlemi artık bilgisayar üzerinden gerçekleştiriyor. Devlet yazışmaları, hatta çay kahve ısmarlama dahi bilgisayarla yapılabiliyor. TBMM’deki teknolojik gelişimin başarılı uygulanabilmesi için TBMM personeline elektronik sisteme ilişkin eğitimler veriliyor. Sıkıntı yaşayan personele, “yardım masası” hizmeti ile destek sağlanıyor.