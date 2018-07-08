HABER

TBMM BAŞKANLIĞI'NDAN, TREN KAZASINA DAİR AÇIKLAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 23:42 | Son Güncelleme

TBMM Başkanlığı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

ANKARA (DHA) TBMM Başkanlığı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Uzunköprü-İstanbul seferini yapmakta olan yolcu treninin Çorlu’da bazı vagonlarının raydan çıkması neticesinde yaşanan kaza dolayısıyla, geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz, “Elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralananlara da acil şifalar temenni ediyorum” dedi.

PARTNERKollarına kimyasal enjekte eden adamın bacaklarının son haline bakın!Kollarına kimyasal enjekte eden adamın bacaklarının son haline bakın!
Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj varCezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var
Tekirdağ'daki tren kazasıTekirdağ'daki tren kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tren kazası sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı

Tren kazası sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı

Tren kazasından kurtulanlar o anları anlattı

Tren kazasından kurtulanlar o anları anlattı

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tren kazasına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tren kazasına ilk yorum

Yeşil kategoride aranan PKK'lı terörist Serkan Tan öldürüldü

Yeşil kategoride aranan PKK'lı terörist Serkan Tan öldürüldü

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.