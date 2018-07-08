TBMM BAŞKANLIĞI'NDAN, TREN KAZASINA DAİR AÇIKLAMA

ANKARA (DHA) TBMM Başkanlığı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Uzunköprü-İstanbul seferini yapmakta olan yolcu treninin Çorlu’da bazı vagonlarının raydan çıkması neticesinde yaşanan kaza dolayısıyla, geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz, “Elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralananlara da acil şifalar temenni ediyorum” dedi.

