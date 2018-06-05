TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın:

"Terör nereden gelirse gelsin, kime karşı işlenirse işlensin ortak bir mücadele içinde olunması gerekiyor. Türkiye, teröre karşı etkili bir mücadele veriyor. Daha önce kendi sınırları içerisindeki karakolları bile korumakta zorlanan Türkiye bugün çok etkili ve kararlı bir şekilde hem ülke içerisinde hem de Irak ve Suriye'den ülkemize yönelik tehlikeleri bertaraf edebilecek güçte ve cesarettedir."

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Aydın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Münbiç konusunda yaptığı görüşmeye ilişkin, terör örgütü YPG'nin Münbiç'ten çekilmesi için ortaya konulan yol haritasının olumlu olduğunu belirtti.

Aydın beraberinde AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin ve Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ile Adıyaman Ziraat Odasını ziyaret etti.

Türkiye'nin güneyindeki bütün terör odaklarını artık ortadan kaldırdığını ifade eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerika'nın terör unsurlarının Münbiç'i terk edeceğini ve hatta onlara verdikleri silahların geri alınacağı yönündeki açıklamaları gerçekten son derece önemli ve olması gereken bir adımdı. En baştan beri onlara silah desteğinde bulunmaları büyük bir hataydı. Dolayısıyla aklın yolu birdir. Terör nereden gelirse gelsin, kime karşı işlenirse işlensin bütün ülkelerin, uluslararası toplumun ortak bir duruş sergilemesi lazım. Sınırlarımızı da tamamen güvence altına almış olacağız. Gerek Türkiye içindeki terör odakları gerekse sınırlarımız dışındaki terör odakları ile her türlü tehdidi bertaraf etmek adına ciddi, kararlı ve etkili mücadeleye devam edeceğiz."

Aydın, ziyaretin ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

