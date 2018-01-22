TBMM Başkanvekili Aydın:

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Onların istedikleri Türkiye, iki büklüm duran, talimatla hareket eden, kapılarda üç kuruş için beş takla atan bir Türkiye'ydi. Yok artık öyle bir Türkiye. Türkiye yeni bir yola girdi. Türkiye artık 'Dünya beşten büyüktür.' diyor." dedi.

Aydın, Adıyaman Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin üzerinde son beş yıldır muazzam oyunlar oynandığını söyledi.

Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını, artık başkalarının iradesiyle hareket etmediğini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Türkiye sadece ve sadece kendi milletinin iradesiyle hareket ediyor. Milletin talimatları doğrultusunda çıktığı yolda yürüyor. Oynanan her oyun ve başımıza gelen her olaya rağmen büyüyerek kalkınan ve gelişen bir Türkiye var. Onların istedikleri Türkiye, iki büklüm duran, talimatla hareket eden, kapılarda üç kuruş için beş takla atan bir Türkiye'ydi. Yok artık öyle bir Türkiye. Türkiye yeni bir yola girdi. Türkiye artık 'Dünya beşten büyüktür.' diyor. Türkiye bütün bu oyunlara rağmen 2017'nin son çeyreğinde dünyada en çok büyüyen ülke oldu."