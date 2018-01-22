TBMM Başkanvekili Aydın:

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Onların istedikleri Türkiye, iki büklüm duran, talimatla hareket eden, kapılarda üç kuruş için beş takla atan bir Türkiye'ydi. Yok artık öyle bir Türkiye. Türkiye yeni bir yola girdi. Türkiye artık 'Dünya beşten büyüktür.' diyor." dedi.
Aydın, Adıyaman Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin üzerinde son beş yıldır muazzam oyunlar oynandığını söyledi.
Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını, artık başkalarının iradesiyle hareket etmediğini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:
"Türkiye sadece ve sadece kendi milletinin iradesiyle hareket ediyor. Milletin talimatları doğrultusunda çıktığı yolda yürüyor. Oynanan her oyun ve başımıza gelen her olaya rağmen büyüyerek kalkınan ve gelişen bir Türkiye var. Onların istedikleri Türkiye, iki büklüm duran, talimatla hareket eden, kapılarda üç kuruş için beş takla atan bir Türkiye'ydi. Yok artık öyle bir Türkiye. Türkiye yeni bir yola girdi. Türkiye artık 'Dünya beşten büyüktür.' diyor. Türkiye bütün bu oyunlara rağmen 2017'nin son çeyreğinde dünyada en çok büyüyen ülke oldu."
Aydın, büyüyen güçlenen Türkiye'nin hazmedilemediğini dile getirerek "Çünkü geçmişte nice medeniyetler oluşturan bu milletin, 600 yıl boyunca Orta Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya adaletle hükmettiğini ve kendine geldiği zaman yine bütün dünyaya adaletle hükmedeceğini biliyorlar." dedi.
- "Orada hedef Türkiye"
Afrin'i karıştıran ve Suriye'yi bu hale getirenlerin "Afrin'de ne işleri var?" diye sorduğunu aktararak şunları kaydetti:
"Bir suçluluk psikolojisiyle soruyor. Orada terör örgütlerini besleyenler, terör örgütlerini taşeron olarak kullananlar soruyor. Söz konusu bu milletin menfaatleri, ülkemizin sınır güvenliği ve ümmet olursa kendi kararımızı kendimiz veririz, kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Ansızın gireceğiz dedik ve girdik. Terörün sonunu getirene kadar orada olacağız. Çünkü biz biliyoruz ki orada hedef Türkiye. Afrin, yüksek dağlarla Türkiye'ye sınır olan bir yer. PKK'lılar, Amanos Dağları'ndan Türkiye'ye sızıyor. Oradan Türkiye'ye taciz ateşleri oluyor. Yine oradan Türkiye'ye yönelen çok ciddi tehdit ve tehlikeler var. Türkiye Cumhuriyeti buna pabuç bırakır mı? Türkiye Cumhuriyeti, kendi halk ve milletinin güvenliğini almayıp da Allah aşkına ne iş yapacak?"
Konuşmaların ardından Aydın, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'a kilim hediye etti.
Tek listenin oylandığı kongredeki seçimlerde, mevcut başkan Perihan Gümüş, güven tazeledi.
(AA)
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